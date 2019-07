Dennis Martínez, mánager del All Star Future Game: “Quiero dejarles a los jóvenes la huella de que jueguen con pasión y respeten el juego”

Dennis Martínez salió a correr como todas las mañanas a acompañado de su perrita llamada Coco. Ese día iba a suceder algo que lo haría sentirse más orgulloso de su huella en Grandes Ligas. Sonó su celular y respondió: “Le estamos llamando de la MLB para informarle que es uno de los candidatos para dirigir en el All Star Future Game”, días más tarde se oficializó todo: el elegido no había sido un estadounidense, ni un boricua o un dominicano, los altos ejecutivos del mejor beisbol del mundo se fijaron en el muchacho salido de Granada, que silenció a Cuba y causó asombro en sus 23 años de carrera con seis diferentes equipos.

Faltan cinco días para que Dennis Martínez se vista como mánager de la Liga Nacional en Cleveland en el All Star Future Game y, no oculta esa sensación de nerviosismo que le indica que está vivo, que tiene sus emociones intactas y su capacidad de asombro como el primer día. “Este reconocimiento tiene una enorme magnitud y más aún al ser latino. Mi selección viene de un país democrático donde funciona todo por mérito por lo que hacés, te dan lo que merecés y como nicaragüense me siento orgulloso por sacar a relucir mi país en un evento en el cual hablarán de Nicaragua por los medios que van a transmitir, espero que lo sepan gozar y disfrutar y sientan lo que yo siento”, indica “El Presidente”.

Martínez confiesa que la selección se debió a que tuvo una gran trayectoria y, principalmente, basado en el comportamiento como jugador fuera y dentro del terreno, además de su trabajo en llevar a Cleveland a una Serie Mundial. “Este reconocimiento lo catalogo como el más alto que me han hecho después de haberme retirado del beisbol. He tenido logros importantes como inducciones a salones de la fama, pero este está en la cima a lo que se refiere a reconocimiento beisbolístico”, agrega el mejor jugador del beisbol en la historia de Nicaragua.

Su principal objetivo

El domingo por la mañana, día en el cual será el partido, Martínez tendrá un desayuno junto a los jóvenes promesas del beisbol. “Me voy a dirigir hacia ellos y hacerles ver que ellos serán el show y nosotros solo seremos los que los apoyararemos y motivaremos. Aunque solo estaré un día con ellos me gustaría dejarles a los jóvenes la huella de que jueguen con pasión y respeten el juego. Siempre tengo esa responsabilidad de motivar a los jóvenes no solo en Estados Unidos, sino principalmente en Nicaragua, ellos son la fuerza de un país”, señaló Martínez.

La clave para desarrollar el beisbol en Nicaragua

Dennis Martínez está consciente de que Nicaragua tiene un nivel discreto en el beisbol en comparación a otros países con tradición. “Estamos lejos de países como República Dominicana y la principal razón es la estructura y el tecnicismo. No nos hemos enfocado en preparar personal para poder desarrollar ese talento, nos hemos descuidado. También se requiere trabajar la parte mental porque los jugadores no están acostumbrados a dejar a sus familias por largo tiempo. Y sobre todo, considero de que debemos enfocarnos en la educación de calidad en todo nivel para que se tenga una dirección concreta”, afirma Martínez.

“El Presidente” recibió la llamada de MLB y, nuevamente, se pondrá el uniforme, también estará firmando autógrafos, brindado clínicas de beisbol y estará en un debate sobre el pitcheo actual. No podrá llevar a Coco ni tampoco a los millones de nicaragüenses al estadio, pero sí estarán ese domingo 7 de julio en su corazón, representando los colores de su bandera, la azul y blanco.