Elián Rayo ya firmó con los Gigantes de San Francisco

Elián Rayo, un prospecto que parece destinado a la grandeza tras una prodigiosa trayectoria desde que era un niño, dio un paso trascendental este martes, al firmar un contrato por 350 mil dólares con los Gigantes de San Francisco.

Rayo, quien junto a Lesther Medrano lideró la mejor época del beisbol menor en nuestro país, conocida como la generación dorada, es un infielder que impacta la bola con fuerza, con buena defensa y un brazo sobre el promedio.

“Estoy muy contento, siempre he soñado con este día, pero sé que es el primer paso hacia la meta que tengo que es jugar en las Grandes Ligas”, señala Rayo, quien cumplirá 17 años en marzo del 2020, justo cuando iniciará su carrera.

Elián fue acompañado de sus padres Francisco Rayo y Maryury Urrutia, quienes junto a otros familiares asistieron a la firma del contrato que lo unirá a los Gigantes, representados en la reunión por el scout en Nicaragua, Sandy Moreno, y el crosschecker para Latimoamérica, Junior Román.

“Mi papá y mi tío Wilder fueron firmados pero no llegaron muy largo. Yo tengo el deber de ir más allá. No solo superar lo que ellos hicieron, sino subir a Grandes Ligas. Ese es el sueño que he tenido desde niño y voy a luchar por eso”, dice Elián con emoción en su voz.

En realidad, los ojos que estarán sobre Rayo no son solo los de sus familiares. También hay una gran cantidad de aficionados que ha depositado sus esperanzas en este jugador que no se ha apartado un centímetro del camino del éxito desde sus días de jugador infantil.

“Yo sé eso. Hay mucha gente que confía en mí y voy a trabajar duro porque no me gustaría quedarles mal, así que espero que con la ayuda de Dios pueda llegar largo y darle emoción a todos los fanáticos que creen que mí”, reflexiona el “Torete”.

El primer paso de Rayo será moverse este 5 de julio próximo a la República Dominicana, donde asistirá a un programa de fortalecimiento y luego quedará listo para su debut en la Liga de Verano del 2020, de donde espera saltar a Estados Unidos.

“Nosotros estamos contentos con esta firma. Desde hace mucho tiempo hemos seguido a Elián y tenemos altas expectativas en su desarrollo como jugador profesional. Esta es de las firmas que más contento me ha puesto”, dijo Sandy, uno de los scouts más exitosos del país.