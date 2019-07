Más presos políticos reciben notificación de “cierre” de sus casos

Los jueces orteguistas siguen notificando el “archivo” de los casos de los presos políticos pese a que los abogados defensores exigen que se dé una sentencia absolutoria de sobreseimiento (cierre definitivo). Entre este lunes y martes más de cincuenta presos políticos recibieron el mandato judicial, entre ellos, los líderes estudiantiles Edwin Carcache, Nahiroby Olivas y Byron Corea Estrada.

El abogado Julio Montenegro expresó que a 27 de sus representados ya les llegó la notificación, como es el caso del exantimotín Julio Espinoza Gallegos, Edwin Carcache, Lenín Antonio Salablanca y Francisco Sequeira Sequeira, de Juigalpa, Chontales.

“Consideramos que estas resoluciones judiciales no llenan todos los requisitos de ley porque únicamente hacen referencia que aparentemente son beneficiados por la Ley de Amnistía, sabemos que ellos (los presos políticos) no tienen que ser amnistiados y que el perdón y olvido no vale para ellos puesto que los procesos no fueron reales”, manifestó Montenegro.

El jurista refirió que los pocos casos que han sidos notificados fueron de “manera imperfecta” y que no cuentan con la devolución de los bienes ocupados. Montenegro afirmó que presentará recursos de reposición a los Juzgados de Managua, para que se ordene el cierre definitivo de los casos de los presos políticos.

“El problema es que cuando las cosas se hacen a medias y no se incorpora todo dentro de una resolución eso deja eventuales peligros, ahí (en el mandato judicial) tenía que haberse sobreseído de manera definitiva”, señaló Montenegro.

La abogada Yonarqui Martínez también confirmó que 14 de sus representados, de Jinotepe, Masaya, Managua, y León, fueron notificados con la orden judicial pero que no le devolvieron ni un bien. Entre ellos el caso de los jóvenes Nahiroby Olivas y Byron Corea, acusados del asesinato de Cristhiam Emilio Cadenas.

Por su parte María Oviedo, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), manifestó que el organismo registra más de 15 nuevas notificaciones entre los días viernes 28 de junio, lunes 1 de julio y este martes.