AMB ordena a Andrew Cancio defender el título mundial contra René “el Gemelo” Alvarado

Las buenas noticias para René Alvarado no paran de suceder. Poco a poco lo que hace años se veía casi imposible será dentro de un corto tiempo una realidad. La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) no solo colocó al nicaragüense como retador mandatorio en las 130 libras, sino que dio un plazo de 30 días como máximo para que se llegue a un acuerdo entre representantes y promotores para hacer posible el combate Alvarado vs. Andrew Cancio. No obstante, en el caso de el Gemelo todavía es más sencillo porque Golden Boy Promotion es la empresa que representa a ambos pugilistas.

Ya bien lo había señalado el concertador de combates de Golden Boy, Robert Díaz, quien le había afirmado al apoderado de René Alvarado, Carlos Ruiz, que se prepararan para el mes de septiembre parta enfrentar a Cancio. También la AMB señaló que si no existe un arreglo antes del 28 de julio el combate se iría a subasta, algo que difícilmente sucederá.

Basados en los señalamientos de la AMB, Andrew Cancio tendrá 60 días de plazo para enfrentar al nicaragüense, en otras palabras, ese combate no pasará del mes de septiembre. Y el peleador mexicano ya lo olía y, por eso, después de noquear por segunda vez a Alberto Machado declaró a los medios que le gustaría unificar y también medirse a René Alvarado, quien le hizo un combate bravo, en donde dominó los primeros tres asaltos, pero la pegada del Chango Cancio se impuso en el octavo round, deteniendo las acciones.

