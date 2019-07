Jasson Domínguez proyectado para ser una leyenda con los Yanquis

El planeta beisbol ha seguido con asombro el aterrizaje en la organización de los Yanquis de Nueva York de Jasson Domínguez, un prodigioso jardinero que parece dotado de todo el equipaje necesario para convertirse en una leyenda.

De hecho, a Domínguez le dicen el “Marciano”, porque se asegura que su talento no es de este mundo, a pesar de que nació en República Dominicana y se espera que cause asombro a partir del próximo año, cuando comience su carrera como jugador profesional.

Los Yanquis, quienes en años recientes distribuían su presupuesto de firmas internacionales contratando varios peloteros, dieron un giro ahora hacia Domínguez, quien recibirá un bono de 5.1 millones de dólares, un 94 por ciento de los 5.4 millones que podían gastar.

“Es el tipo de pelotero que te eriza los pelos al verlo”, afirma Donny Rowland, director de scouteo internacional de los Yanquis de Nueva York. “De vez en cuando aparece el jugador adecuado y se te hace fácil tomar esa decisión”, agrega el experimentado ejecutivo.

Un talento excepcional

Domínguez ha suscitado comparaciones con astros como Mike Trout, el mejor jugador del beisbol actualmente. Al igual que el astro de los Angelinos, Jasson es jardinero central, con un instrumental físico extraordinario y dotado de las cinco herramientas para el juego.

Bateador de ambos perfiles, Domínguez tiene una impresionante velocidad en su bate, con poder contundente desde los dos lados del plato y pleno dominio de la zona de strikes. Su defensa es tan buena que antes jugó en el shortstop y también en la receptoría.

Más de un alto ejecutivo de los equipos que deseaban contratarlo, llegó a proyectarlo como el nuevo Mickey Mantle, la versión anterior de Trout, y cuyo nombre en los Yanquis y en el beisbol en general, siempre provoca mucho respeto y hasta cierta veneración.

“Yo creo que él va a ser Jasson Domínguez”, dijo Rowland. “No me gusta comparar a un joven de 16 años. No me parece apropiado ponerlo en la misma línea de personas que han hecho cosas increíbles en nuestro juego”, agregó el jefe de los scouts yanquis.

Poder y velocidad

Además de contar con una fuerza impactante a ambos lados, un brazo poderoso y una defensa extraordinaria, Domínguez es también veloz al correr. Se asegura que hace 6.3 segundos en las 60 yardas, una décima más que Billy Hamilton de los Royals, el corredor más rápido en las Mayores.

Además de sus habilidades físicas, se informa que Domínguez tiene también gran enfoque y compromiso con lo que desea. Como la mayoría de jugadores dominicanos, proviene de una familia humilde y se espera que continúe de esa forma a través de su trayectoria.

“Cuando se le hace un elogio y se le compara con otros jugadores, él suele bajar la cabeza y sonríe a menudo, pero no es alguien que intenta llamar la atención”, señala Rowland, quien asegura que todo su departamento evaluó a Jasson y quedaron encantados con su talento.

Hace ocho años, a los Yanquis no les tembló el pulso para emitir un cheque de 3.2 millones de dólares para Gary Sánchez, el receptor que se ha convertido ahora en parte del núcleo de un vigoroso equipo que tiene la mira puesta en el clásico de otoño.

Algo de eso esperan tener con el paso de los años de Domínguez, cuya real imagen se podrá ver con claridad solo con el tiempo. Sin embargo, los Yanquis han tenido éxito en firmas en Latinoamérica y ahora esperan haber concluido la mejor de todas ellas.

Detalles de Domínguez

Los avances tecnológicos y la evolución en las técnicas de scouteo hacen que firmas de la magnitud de la de Jasson Domínguez sean vistas más como una inversión que como una apuesta.

Por ejemplo, se dice que la velocidad de salida de la bola al ser impactada por el bate de Domínguez, alcanza regularmente las 110 millas por hora. En las Mayores solo 28 jugadores han hecho eso este año, de acuerdo a Jeff Passan de ESPN.

Ahora mismo, Domínguez mide 5’11 y pesa 195 libras, justo las medidas en las que fue registrado Mickey Mantle, bateador de 536 jonrones que hizo estragos con los Yanquis y dejó huellas indelebles.

Se llama Jasson porque su papá ha sido toda la vida fanático de los Yanquis, en cuyas filas militaba Jason Giambi cuando nació el prospecto dominicano que ahora inicia su historia.

Expertos consideran que es mejor prospecto que Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr. dos chavalos que se han abierto paso aceleradamente en las Ligas Mayores, pero solo con el tiempo se sabrá.