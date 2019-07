Ministerio de Energía y Minas advierte apagones constantes en 2022

CONTENIDO EXCLUSIVO.

El nuevo Plan de Expansión de Generación de Energía Eléctrica Nicaragua 2019-2033 advierte que a partir del año 2022 el país sufrirá apagones constantes debido a la falta de inversión actual en plantas generadoras de reserva y el problema se estabilizaría hasta el 2026, según está planteado en la actualidad.

El plan de expansión, elaborado por el Ministerio de Energía, detalla “que durante el período 2022-2025 se tendrán inconvenientes para cumplir con la reserva requerida”. Y será a partir del año 2026 que se garantizará el cumplimiento de la reserva de regulación.

Esto debido a que está planificada para entonces la entrada en operación de una planta de gas natural y plantas hidroeléctricas con embalses, pero no se precisa quién financiará dichos proyectos.

El ingeniero Fernando Bárcenas, especialista en temas energéticos, explica que esos apagones serán producto de la inestabilidad que se producirá por la falta de inversión en las reservas que se necesitan para darle un equilibrio al sistema cuando hay energías renovables.

“Vamos a tener un sistema completamente inestable, qué quiere decir eso, que se va a apagar un día por acá, mañana por allá, a tal hora un día, a tal hora otro, por razones técnicas, por incapacidad en regulación”, señala Bárcenas.

El plan también incluye plantas de generación, que por sus años de operación y limitantes técnicas serán retiradas del sistema, entre ellas está: planta Las Brisas con 55 MW, la que se debió retirar en el 2018; planta Nicaragua, de 100 MW, que se retirará en el 2026; y las plantas Tipitapa con 50.9 MW, Corinto con 68.5 MW y Censa con 57 MW para el año 2027.

Energía será aún más cara

Además, debido a esa inestabilidad que habrá en el sistema eléctrico, el costo de la energía se encarecerá.

“Durante la demanda mínima (cuando hay menor consumo de electricidad) entra el problema al país, porque la demanda mínima la tienden a acaparar los generadores no despachables (energía eólica y solar), los operadores que ha metido el régimen sin pensar en el aspecto técnico del sistema, entonces ellos (el gobierno) se ven obligado a decir a los generadores eólicos que no generen, porque si ellos acaparan eso, el sistema va a estar operando intermitente, entonces no será viable porque van a ocurrir un montón de apagones, entonces van a meter térmico (plantas que generan con búnker); pero de igual forma le tendrán que pagar a los generadores eólicos, porque eso se establece en los contratos, entonces nos costará mucho más la energía, le tendrán que subir el precio medio de venta al consumidor”, explicó Bárcenas.

El documento recomienda que para garantizar la reserva de energía se debe realizar “el proyecto de conexión de la línea Sistema de Interconexión Eléctrica para Países de América Central (Siepac) Ticuantepe-Cañas a la subestación La Virgen, quedando la configuración Ticuantepe-La Virgen-Cañas, con lo cual se garantiza la estabilidad de voltaje y la redistribución de los flujos por la interconexión sur”.

En otras palabras, el gobierno apostaría por invertir en mejorar la red de conexión en Centroamérica, lo que le permitiría importar la energía necesaria para darle estabilidad al sistema.

¿Y el financiamiento para proyectos de energía renovable?

Por otra parte, el Plan de Expansión de Generación de Energía Eléctrica Nicaragua indica que la generación de energía renovable en el lapso 2019-2033 será de un 70 por ciento, sin dar a conocer cuántos de esos proyectos ya tienen financiamiento.

El plan de expansión únicamente dice: “La introducción de nuevos proyectos de generación basados en energías renovables en el periodo 2019-2033, permitirá modificar la matriz de generación, aumentando la participación de generación de energía renovable del 58 por ciento en el año 2019 al 70 por ciento en el año 2033”.

El escenario de referencia detalla que se introducirá 1,244 megavatios de energía, de los cuales 944 MW son proyectos de generación renovable: 54 MW biomasa, 162 MW solares, 207 MW eólicos, 85 MW geotérmicos y 436 MW hidroeléctricos.

El economista Javier Mejía, del Centro Humboldt, manifestó que el plan de expansión debe incorporar la fuente de financiamiento de los proyectos de energía renovable.

“Estas proyecciones están basadas en inversiones de las cuales no todas tienen asegurado el financiamiento requerido, como se puede observar en el documento presentado por ProNicaragua de políticas y proyectos hasta el 2021”, dijo.

El informe de “Políticas y Proyectos de Desarrollo”, elaborado por la agencia oficial de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Nicaragua (ProNicaragua), detalla que hay al menos 13 proyectos de energía renovable que no cuentan con financiamiento, pero se están promoviendo para ver si algún inversionista se interesa.

De hecho, el plan es bien claro, pues según la variación de la matriz energética, entre el 2019 y el 2025 no habrá incremento en la generación con fuentes renovables y será hasta el 2026-2033 que haya un incremento del 11 por ciento en la generación con fuentes renovables.

Se está comprando energía a Centroamérica



Por otro lado, el economista Javier Mejía, del Centro Humboldt, manifestó que según estadísticas del Ente Operador Regional (EOR), Nicaragua está generando menos de la demanda actual, esto implica que el país está teniendo que comprar energía para suplir su demanda. En el mes de junio Nicaragua realizó un retiro de la energía del Mercado de Energía Regional (MER) de 16,062 megavatios.

Sueñan con Tumarín

El nuevo Plan de Expansión aún contempla construir Tumarín, esta vez la expectativa es que inicie la obra en enero del 2030 y finalice en diciembre del 2033.

En Nicaragua se había programado la entrada de Tumarín con 256 megavatios en el año 2014 y después de varias prórrogas la empresa dijo que el proyecto estaría listo en el 2019; sin embargo, en el 2016 las acciones de Eletrobras (Centrales Eléctricas Brasileñas) que tenía en Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua (CHN) pasaron a manos de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) y de la empresa distribuidora de energía (Disnorte); a finales del 2017 la otra socia, Queiroz Galvão, se retiró del país.