Tres agentes de la Policía Orteguista ofenden y amenazan de muerte al padre Edwin Román en Masaya

El padre Edwin Román, párroco de la Iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, fue agredido verbalmente y amenazado de muerte por tres agentes de la Policía Orteguista (PO) la tarde de este miércoles cuando salía de la ciudad de Masaya a visitar a sus familiares.

Román, quien se movilizaba en su vehículo, aseguró a LA PRENSA que salió de la casa cural a eso de las 2:00 p.m. buscando la carretera a Niquinohomo. Cuenta que al salir a la vía principal los agentes, entre ellos una mujer, lo identificaron y empezaron a ofenderlo.

“Me dicen un montón de vulgaridades por puro gusto, me ofendieron y por último me dicen ‘Te vamos a dar plomo’. Entonces yo me bajé del vehículo y les tomé fotografías y ellos se pusieron como un poco, cómo diría, como agachando la cabeza, haciéndose a un lado”, relató el sacerdote a LA PRENSA.

Román denuncio en su cuenta de Twitter la agresión y amenaza de muerte de la que fue víctima. “En este instante saliendo de Masaya he sido ofendido vulgarmente y amenazado de muerte por estos oficiales. Me bajé del automóvil y les tomé esta fotografía. Cuándo dejarán de reprimir?”, escribió. En la publicación adjuntó la fotografía de los tres agentes.

“Es ganas de ofender, de molestar. Yo no les iba haciendo nada. Ni me detuvieron por ninguna infracción tampoco, porque estoy saliendo de la calle, esperando que pasen unos furgones”, agregó Román, quien dijo que el asedio ha incrementado esta semana en la ciudad de Masaya por la celebración del orteguismo del repliegue.

Román ha sido víctima de constantes ofensas y amenazas de simpatizantes orteguistas y de agentes policiales por apoyar a los manifestantes azul y blanco, asimismo por condenar los actos de represión y asedio cometidos contra ellos.

Aseguró, además, que hace quince días una mujer, simulando penitencia, llegó a la parroquia de la que está a cargo, y le preguntó si sabía dónde hacían bombas de contacto. “Yo la retiré inmediantemge muy disgustado y en menos de diez minutos tenía a la policía pegadito a la puerta lateral norte de la iglesia. Siempre están asediando, siempre vienen a tomar fotos”, dijo el sacerdote.

Otro caso de asedio ocurrió el pasado 13 de febrero cuando agentes policiales retuvieron al sacerdote cerca del empalme del barrio Monimbó, en Masaya. Román aseguró que los agentes no le hicieron prueba de alcoholímetro, no lo multaron, ni le solicitaron sus documentos de tránsito, pero si requisaron su vehículo.