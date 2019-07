Secuestros y asedio contra manifestantes a la orden del día

Al menos tres casos nuevos de secuestros, cuatro denuncias de asedio y una golpiza a un preso político de parte de custodios del Sistema Penitenciario Nacional, se contabilizaron este miércoles ante los diferentes defensores de derechos humanos, lo que evidencia la falta de disposición que tiene el dictador Daniel Ortega de ponerle fin a su represión. El preso político Edward Lacayo Rodríguez, conocido como la Loba, fue trasladado a una celda de máxima seguridad.

Antes de su cambio de celda, Lacayo Rodríguez fue salvajemente golpeado por custodios del Sistema Penitenciario, denunció su madre Estela Rodríguez Zelaya.

Lacayo Rodríguez, originario de Monimbó, Masaya, se encontraba en la galería 5 de presos comunes pero este martes 2 de julio lo cambiaron a la celda 300, que se caracteriza por el reducido espacio y la falta de ventilación. Antes de su traslado, los custodios del penitenciario también le decomisaron sus alimentos, calzado y ropa.

De acuerdo con Rodríguez Zelaya, los funcionarios movieron de celda a su hijo por haber denunciado ante el Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC) que los custodios enviaban a personas con enfermedades contagiosas a su celda.

“Él está en las peores condiciones. Lo tienen desnudo, le robaron la única ropa que tenía, le robaron sus zapatos, está flaco, le mandan todos los días hombres encapuchados a que se agarren (peleen) con él. Físicamente lo están matando y él me mandó a decir ‘mamá me van a matar’, y eso me está matando a mí”, declaró entre lágrimas Rodríguez Zelaya.

La madre del preso político recibió este martes un recado donde su hijo describió la situación en la que se encuentra.

Lacayo Rodríguez fue detenido el 15 de marzo en la comunidad El Ostional, Rivas, y es acusado del delito de narcotráfico.

Tres denuncias de secuestro al día

Marvin Antonio Rodríguez López, de 52 años, y el joven Aníbal Antonio Alemán García, de 27 años, originarios de Monimbó, Masaya, fueron secuestrados este martes 2 de julio por policías orteguistas y paramilitares, denunciaron sus familias.

Policías y civiles orteguistas llegaron a las cuatro de la tarde del martes a la vivienda de Rodríguez López con la excusa de que allanarían el lugar pero no presentaron ninguna orden judicial, denunció un familiar que prefirió el anonimato por temor a represalias.

La fuente agregó que hasta la tarde de este miércoles desconocían el paradero de Rodríguez López, aunque se cree que podría estar en la estación policial de Masaya.

La abogada Yonarqui Martínez, quien trabaja en la denuncia, manifestó que la Policía Orteguista (PO) acusa a Rodríguez López de financiar bombas y que la familia teme que lo estén torturando.

Alemán García, técnico cirujano, también fue secuestrado este martes por paramilitares en el kilómetro 27.2 de la Carretera a Masaya.

El abogado Julio Montenegro expresó que sus familiares llegaron a la estación policial de Masaya, pero ahí les negaron que estaba detenido.

Un tercer caso de secuestro sucedió en Nueva Guinea el lunes. La víctima es el campesino Pedro Romero y su familia desconoce dónde lo llevó la PO, expresó Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Atacan casas de líderes estudiantiles

Motorizados encapuchados llegaron la noche de este martes a la casa de la familia de Nahiroby Olivas, Byron Corea y Sergio Midence en León, para apedrearlas y patear los portones de las viviendas. “Anoche (martes) llegaron motorizados encapuchados, vestidos de negro y agarraron a pedradas la casa diciendo bascosidades, injerencista, asesinos”, detalló Jesenia Estrada, mamá de Corea. Los hombres, entre los que se identificó a cinco policías, destruyeron las reglas de los portones de la vivienda de Estrada.

Asimismo, Flor Ramírez denunció que además de que la PO la mantiene asediada ahora la quieren acusar de tráfico de drogas, luego que ella estuvo presente en el piquete realizado en la Catedral de Managua el pasado 30 de junio. “La Policía está queriendo incriminarme con asunto de drogas y ni siquiera la conozco, quiero denunciar por si algo sucede en contra de mi vida y mi familia por los acechos”, dijo Ramírez.