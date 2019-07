Líderes del movimiento campesino anuncian nueva alianza con diferentes sectores opositores

Líderes del Movimiento Campesino anunciaron este miércoles una alianza con excarcelados, abogados, líderes estudiantiles y otras organizaciones sociales que demandan la salida de Daniel Ortega del poder.

Durante una conferencia de prensa este miércoles, los líderes campesinos Freddy Navas y Mario Lener Fonseca aseguraron que esta nueva unidad no tiene un fin político.

Fonseca explicó que esta alianza no es excluyente de las otras organizaciones opositoras, sino que es un esfuerzo por la unidad de todos los sectores que piden la salida de Daniel Ortega del poder.

“Queremos aclarar al pueblo de Nicaragua, que no es que estemos conformando un partido político, sino que estamos recibiendo el respaldo de diferentes movimientos de Managua. Nosotros el Movimiento Campesino siempre estamos dentro de la Alianza y no queremos crear desunidad. Queremos que esta unidad sea de todo el pueblo de Nicaragua, no solo con Managua, pero pronto verán a los 153 municipios con nosotros”, dijo Fonseca.

Freddy Navas dijo que como campesinos, estudiantes y ciudadanos aliados, van a llevar la voz del pueblo a la Alianza Cívica, que es la organización opositora contraparte del régimen de Daniel Ortega en la mesa de negociaciones, que busca una salida pacífica a la crisis que vive el país desde el 18 de abril de 2018.

“Este es el pueblo, aquí están los representantes de los estudiantes, de los presos políticos, de las madres, del sector transporte y de muchas otras organizaciones, que se están uniendo al Movimiento Campesino en un sola lucha”, dijo Navas.

El movimiento campesino es una de las organizaciones más fuertes y organizadas que se venía oponiendo a las acciones de Daniel Ortega desde 2013. Su principal líder y coordinador, Medardo Mairena, no participó en esta reunión.

Presentes

Los excarcelados Yaritza Rostrán Mairena, Christopher Nahiroby Olivas, Chester Navarrete, Carlos Valle, Hanssel Manuel Vásquez, Kevin Rodrigo Espinoza fueron algunos de los presentes en esta declaración de unidad. También Zayda Hernández, quien fue secuestrada por paramilitares por tres días, entre otras caras destacadas de la lucha cívica.

Entre los agrupaciones que se unieron al Movimiento Campesino están el Movimiento Nicaragua Despertó, Movimiento Estudiantil, Movimiento Juventud , Coalición Patriótica, Retirados del Ejército.