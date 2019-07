Facebook, Instagram y WhatsApp presentan fallas a nivel mundial

Las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp sufren fallas este miércoles a nivel mundial que impiden realizar algunas de sus funciones.

Según los usuarios de estas redes, en ninguna de las plataformas se pueden descargar los audios, fotos ni videos. En WhatsApp no se puede visualizar el contenido, Instagram no permite cargar las fotografías y en Facebook tampoco cargan los usuarios.

Facebook se pronunció a través de Twitter y dijo que están trabajando para solucionar estas fallas en el sistema. “Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para cargar o enviar imágenes, videos y otros archivos en nuestras aplicaciones. Lamentamos los problemas y estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más rápido posible”.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We’re sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown

— Facebook (@facebook) 3 de julio de 2019