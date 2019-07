Talentoso violinista que emigró a Costa Rica, ahora tocará con la Orquesta de las América en México

Por su talento musical el violinista nicaragüense Carlos Eduardo Chavarría Hernández, de 18 años, fue seleccionado por la Orquesta de las Américas (YOA, por su sigla en inglés), para ser parte de los conciertos que esta agrupación académica realizará en 12 estados de la ciudad de México, bajo la dirección del violinista Carlos Miguel Prieto.

La Orquesta de las Américas, una de las más prestigiosas academias de orquesta sinfónica de líderes musicales, anualmente convoca a los mejores talentos de 25 países de las Américas y el Caribe. Su labor ha sido reconocida con los Premio Grammy Latino.

Puede interesarle: Con “Nicaragua libre”, Nina Cardenal debuta como solista y anuncia su primer álbum musical

“Solo yo represento este año a Nicaragua”, dice orgulloso este joven que audicionó desde Costa Rica, donde reside, y fue elegido por nuestro país para ser parte de la gira de conciertos que la YOA realizará este mes en México.

“Ahorita soy parte de la Orquesta de las Américas en gira por México: Puebla, Guanajuato, Aguas calientes, Monterrey, Tlaxcala, Boca del Río, Veracruz, Orizaba….entre otros estados”,explicó el joven músico.

El primer concierto de la Orquesta de las Américas se realizará este próximo sábado 6 de julio en el Museo de La Reforma, y clausurará el 3 de agosto en Monterrey.

Realizó estudios en el Conservatorio de Música de la Universidad Politécnica de Nicaragua, entre sus maestros reconoció al violinista Zuriel Bermúdez, quien en años anteriores también ha participado en los conciertos de Orquesta de las Américas. Bermúdez, ahora reside en Alemania.

Lea además: Carlos Mejía Godoy: “Tenía que salir de Nicaragua porque mi vida estaba en peligro”

También ha tenido otros profesores, como el nicaragüense Francisco Jarquín, la cubana Yanisbel Castellanos Arocha y otros extranjeros.

Comentó que en Nicaragua ha participado en la Orquesta Sinfónica Juvenil Rubén Darío y en conciertos en otros países.

Recordó que por la crisis que vivió Nicaragua en junio del año pasado emigró a Costa Rica; así con el fin de continuar sus estudios.

“Tuve que salir de mi país por la situación sociopolítica; realicé un examen y me becaron desde agosto del 2018 en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica”, explica la razón de su salida de Nicaragua.

A la fecha, agrega, ha recibido clases de violín con el maestro costarricense Erasmo Solerti; y toca como primer violín en la orquesta sinfónica avanzada de la escuela, y como segundo violín en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica.

“La música es primordial en mi vida”

El próximo año concluirá su nivel medio en violín; asimismo tiene planes de continuar sus estudios en una universidad de Berkeley, en California. Asimismo explicó que también tiene una beca para estudiar en Bard College Conservatory of Music, en Nueva York.

Lea también: Fuga de talentos de música clásica a Costa Rica es provocado por la crisis que vive Nicaragua

“La música es primordial en mi vida”, dice ahora este joven al contrastar la niñez cuando la sentía como una obligación que le imponía su tutores.

No obstante con el pasar del tiempo descubrió que a través del violín se vieron reflejados sus sentimientos a su manera, sin llegar a imaginarse que en su corta carrera ha sido parte en importantes conciertos, dentro y fuera del país.

“Desde ese entonces no he parado de tocar y le doy gracias a Dios y a mis padres Carlos Chavarría Guevara y Violeta Hernández, porque sin su apoyo no podría estar aquí”, dice ahora este nuevo talento nacional de la música clásica emergente en Nicaragua.