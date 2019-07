Altos costos de la energía eléctrica están asfixiando a las mipymes en Nicaragua

Líderes de diferentes mipymes en conjunto con la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) exigieron que haya una reforma al pliego tarifario de energía y que se deje de alterar la facturación, ya que el costo de la electricidad es insostenible porque representa entre el 30 y 40 por ciento de los costos operativos en el sector.

Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur) manifestó que el 90 por ciento del sector está integrado por mipymes, quienes además de sufrir por el impacto de la crisis sociopolítica, las reformas al Seguro Social y Tributaria, el costo de energía está terminado de asfixiar al sector.

“Las pymes del sector turístico han sido golpeadas primeramente por la crisis sociopolítica desde abril del año pasado, también por todos los altos costos que se están sumando a las operaciones, no se trata solo de reforma fiscal o de la reforma al Seguro Social, sino los altos costo de energía, que para la industria, los hoteles y restaurantes representa entre el 30 y 40 por ciento de los costos de operación”, dijo Valenti.

Santos Reyes, presidente de la Cámara Nicaragüense de Cuero y Calzado (CNCC), manifestó que el incremento de la energía eléctrica es insostenible.

“Hay muchos productores que por tratar de mantener su energía al día van haciendo su esfuerzo de ir pagando cada factura que le sale, pero llega un momento que esto es insostenible, es decir, pagan con el propósito que en la próxima factura haya una reducción pero eso no sucede y esto ya no solo es a nivel de pymes; esto también sucede a nivel domiciliar, a mí me ha tocado ir hacer reclamos a Unión Fenosa”, sostuvo Reyes.

Por su parte Ermis Morales, representante de la industria de panificadores de Nicaragua expresó que la energía eléctrica tiene “prácticamente quebrado a los sectores mipymes del país”.

“Cada mes están incrementado la tarifa energética y eso indudablemente incrementa los costos de operatividad de toda nuestras empresas y al final es un dolor de cabeza que tienen todas las mipymes en Nicaragua, porque cada mes tienen que ajustar para pagar el recibo”, dijo Morales.

Con respecto a este tema, Sergio Maltez, presidente de Cadin, sostuvo que antes de la crisis el sector ya estaba siendo afectado por el alto costo de la energía, pero en este tiempo el costo ha incrementado más.

De hecho, las estadísticas del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) hasta junio, revelan que se ha aplicado un alza de 9.79 por ciento en el pliego tarifario.

La industria nacional representa el 0.88 por ciento, o sea menos del uno por ciento de todos los clientes de la empresa distribuidora de energía, pero concentran entre el 23 y el 28 por ciento de la demanda nacional eléctrica.