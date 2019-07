Halle Bailey interpretará a Ariel en la nueva “La Sirenita” de Disney

La cantante de R&B, Halle Bailey, interpretará a Ariel en la versión de acción real del clásico “La Sirenita”, informó Disney, que raramente contrata actrices negras para el papel de princesas.

Bailey, de 19 años y que saltó a la fama bajo el ala de la diva del pop Beyoncé, dijo que interpretar este papel era un “sueño hecho realidad”.

Lo dijo en una publicación en redes sociales que acompañó con una ilustración de la tradicional Ariel del dibujo animado, pero con piel oscura, ojos marrones y cabello negro.

El director Rob Marshall dijo que Bailey fue escogida tras una búsqueda extensiva y elogió su “extraña combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia, además de una voz gloriosa”.

Como la mayoría de las princesas de Disney, Ariel ha sido representada como una joven de piel blanca en el clásico animado, con la voz de la actriz blanca Jodi Benson.

Disney fue blanco de críticas el año pasado por “blanquear” a la princesa Tiana en el cinta animada “Wifi Ralph”, teniendo que redibujar el personaje pocos meses antes del estreno de la película con rasgos más oscuros.

El casting viene más de dos décadas después que Disney contratara a la cantante Brandy, que también es negra, como Cenicienta en la película de acción real de 1997.

La noticia de la elección de Bailey fue celebrada en redes sociales.

In case you needed a reminder… Halles get it DONE. Congratulations @chloexhalle on this amazing opportunity, we can’t wait to see what you do! #TheLittleMermaid #HalleBailey pic.twitter.com/z0Rik2nxRe

— Halle Berry (@halleberry) 3 de julio de 2019