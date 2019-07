Temprano y en caravana: así será el repliegue a Masaya este sábado

Luego de que el régimen de Daniel Ortega anunció para este sábado 6 de julio la conmemoración del repliegue a Masaya, se ha filtrado que no habrá acto en Managua, solo en Masaya; además que igual al año pasado no habrá caminata, sino que se hará en caravana y que la actividad será por la mañana, por lo que todos los convocados deben estar desde las 9:00 a.m. “en el tramo que nos toca estar asignados”.

Esta serie de indicaciones se dan en un contexto de crisis sociopolítica en el país, donde el orteguismo ha reprimido al pueblo y asesinado a al menos 325 personas, deteriorando su imagen y siendo repudiado a nivel nacional e internacional.

Rosario Murillo, vicepresidenta designada, aseguró el pasado 26 de junio que el repligue iniciaría a las 10 de la mañana desde la Plaza de las Victorias.

El año pasado el repliegue se realizó el 13 de julio y dejó de ser una caminata. Se utilizaron vehículos del Estado y privados para trasladar a los empleados públicos y la militancia a la entrada a Masaya porque la decisión fue no llegar hasta Monimbó, sino resguardarse en la estación policial de esa ciudad, esto por el rechazo amplio al régimen, que ha atacado sin piedad con paramilitares y policías.

Otra instrucción que se ha bajado a la militancia es que se debe garantizar poner gente entre la rotonda Rubén Darío y los semáforos del Casino Pharaohs, perímetro será el inicio del repliegue y que conforme avance Ortega a bordo de su lujoso Mercedes-Benz, las personas de “ese territorio se sube, rápido y veloz, a sus buses y se une a la caravana”.

Masaya ha sido atacada brutalmente por paramilitares y policías para quitar las barricadas que la población levantó; también se ha asediado, perseguido, detenido, golpeado y asesinado a sus líderes. Es por esto que la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) ha llamado a cerrar las puertas de todas las casas y negocios que están sobre la ruta del repliegue, para demostrar el reupidio.