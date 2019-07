La Autoridad del Gran Canal debe millones a Caruna

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Aunque la Autoridad del Gran Canal Interoceánico tramitó préstamos con el Banco Corporativo SA (Bancorp), en realidad a quien se le debe es a la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Caja Rural Nacional (Caruna) debido a que los fondos para los créditos pertenecían a la cooperativa, reflejan documentos obtenidos por LA PRENSA.

Con base a la documentación, se estima que las deudas acumuladas de la Autoridad del Gran Canal podrían ser de unos 74.6 millones de córdobas con el banco y la cooperativa controlados por el régimen de Daniel Ortega.

Los 74.6 millones de córdobas adeudados provendrían de 35.9 millones de córdobas en préstamos entre 2014, 2015 y 2016 para supuestamente cubrir gastos operativos de la Autoridad del Gran Canal. Además, seis créditos vencidos que suman 21.58 millones de córdobas. Y están los dos créditos refinanciados por 17 millones de córdobas.

Caruna autoriza refinanciar dos créditos

El control de Caruna sobre Bancorp lo demuestra una carta del 27 de diciembre del 2017, en la que los funcionarios del comité técnico de la cooperativa le autorizan al gerente general de Bancorp, Luis Alberto Morales Uriarte, refinanciar dos préstamos de la Autoridad del Gran Canal que se había adquirido en 2015.

Los integrantes de ese comité técnico de Caruna eran Gustavo Acosta Cuadra, Ervin Antonio Vargas Pérez y Domingo Javier Sirias Ramírez.

No se explica en la carta por qué la Autoridad del Gran Canal, cuyo presidente es Manuel Coronel Kautz, solicitó refinanciamiento de esos dos préstamos que suman un poco más de 17 millones de córdobas. No se logra determinar por qué no pudieron pagar inicialmente.

La autorización de dicho refinanciamiento es otra evidencia de que ese banco siempre estuvo relacionado con los fondos del negocio petrolero entre los regímenes de Ortega y su aliado de Venezuela, Nicolás Maduro. Caruna es la cooperativa que desde el 2007 fue usada por la dictadura de Ortega para manejar el dinero del acuerdo petrolero.

Los dos montos refinanciados

“Con respecto a la solicitud de las líneas N.0000099 y N.000100 a favor de El Gran Canal de Nicaragua, otorgadas en el año 2015, por un monto de 5,064,558.65 y 11,984,730.00, las cuales están siendo administradas por Bancorp a través del fideicomiso irrevocable de administración y recuperación de fondos F-4, este comité decide autorizar la reestructuración de dichas líneas”, se le indica en la carta a Morales, gerente de Bancorp.

Las condiciones del refinanciamiento fueron un plazo de diez años tanto el saldo principal, más intereses corrientes y moratorios. Los pagos serían anuales a una tasa de interés del ocho por ciento.

En la carta del comité técnico de Caruna al gerente de Bancorp también se indica que la “garantía se mantiene inalterable, conforme las instrucciones originales”. Eso significa que en la Autoridad del Gran Canal se dio algún bien o instrumento financiero para obtener el préstamo, pero no se precisa qué.

Bancorp también mandó cobro C$21 millones

Esta semana LA PRENSA publicó que Bancorp le mandó a cobrar en noviembre del 2017 a Coronel Kautz 21.58 millones de córdobas, en concepto de seis créditos vencidos que fueron adquiridos en nombre de la Autoridad del Gran Canal.

La documentación permite determinar que a pesar del cobro, un mes después, en diciembre del 2017, en Caruna se le orienta a Bancorp refinanciarle a la Autoridad del Gran Canal deudas por 17 millones de córdobas. Lo que no se logra determinar es que si el refinanciamiento era parte de los 21 millones de córdobas que eran cobrados o eran de otras deudas.

¿Para qué se utilizaron esos préstamos en la Autoridad del Gran Canal? Las autoridades del Ejecutivo no han dado explicación al respecto. Tampoco en los informes presupuestarios del 2015 al primer trimestre del 2019 hay información sobre el tema.

Es notorio que desde el 2013 a la Autoridad del Gran Canal se le asignan fondos del Presupuesto General de la República para su operación, a pesar de que la empresa no existe, según logró determinar una investigación de LA PRENSA. Y aun así solicitó préstamos millonarios.

Bancos cerraron cuentas

Cuando en febrero del 2019 Estados Unidos (EE. UU.) anunció que sancionaría a Bancorp —que aplicó en abril— por su vinculación con la empresa Albanisa y Petróleos de Venezuela (PDVSA), la directiva del banco emitió un comunicado asegurando no tener relaciones con ninguna de las compañías o subsidiarias de estas.

Debido a las sanciones Bancorp se vio obligado a iniciar su disolución al no poder seguir operando. Aunque la dictadura de Daniel Ortega ha intentado esquivar la sanción a su banco devolviendo el dinero petrolero a Caruna, ha encontrado barreras para seguir moviéndolo debido a que documentos en poder de LA PRENSA muestran que los bancos cerraron las cuentas a Caruna en mayo de 2019.

Los bancos alegaron “decisión administrativa” para cortar las relaciones con Caruna.

El exdiputado Eliseo Núñez Morales explicó que esa decisión de los bancos es para evitar ser afectados por EE. UU., “ya que tener negocios con una empresa sancionada puede traerles su propio castigo”.

Lo que está sucediendo, dijo Núñez, es que Caruna sufre la onda expansiva de las sanciones contra Albanisa y Bancorp, porque Estados Unidos lo que persigue es el dinero del régimen. “Por eso no nos sorprendamos si Caruna es la próxima sancionada”, afirmó.