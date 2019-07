Byron Bonilla: "Llegar a Saprissa no es presión, es motivación extra"

Casi una semana después de integrarse a la pretemporada, el Saprissa presentó ante la prensa costarricense al volante nicaragüense Byron Bonilla. La razón no obedece a nada especial, sino a las circunstancias; el jugador estaba con la Selección de Futbol en la Copa Oro, se fue de vacaciones y después se integró a la pretemporada del equipo tenía que ejecutar su plan de acción y hasta este viernes se tuvo el espacio de hacerlo.

“Es el reto más importante de mi carrera. Llego a un gran club, creo que el mejor de Costa Rica. Ahora a trabajar y esforzarme como se debe”, empezó diciendo Bonilla en su primera declaración oficial como jugador de los Morados.. La extensa entrevista la colgó el club en sus redes sociales y el jugador nicaragüense habló bien de todos los temas: el significado de llegar al Saprissa, su trabajo en la Azul y Blanco, qué le dijeron los capitanes del equipo al llegar y lo que esperaba de él.

¿Es mucha presión para usted llegar al Saprissa?, le preguntó un periodista. “Lo de llegar acá no es presión, es motivación extra que tengo ahora. Estoy acá y muchos desearían estar en mi lugar y hoy se me da la dicha a mí. Como lo dije, si llegue es porque algo hice bien y no lo dejaré de hacer si Dios me lo permite”.

Así lo recibieron

El granadino se desarrolló futbolísticamente en Costa Rica, pero jugará como nicaragüense aunque los planes son nacionalizarlo para que no ocupada plaza de extranjero, sin embargo eso será hasta el otro torneo posiblemente. Este domingo el Saprissa enfrente a la Liga en un Clásico nacional amistoso benéfico. “Si juego el Clásico trataré de dar lo mejor respetando al rival, pero mentalizado para lo que se viene en la temporada”.

Bonilla se presentó el 26 de junio a la pretemporada del Saprissa. Ese día el entrenador Walter Centeno y los capitanes del equipo hablaron con él para darle la bienvenida. “Me dijo que esperaba que lo dieron todo, y así va hacer. Todos los compañeros me dieron la bienvenida. Los capitanes me llamaron y conversamos sobre lo que significa Saprissa como institución. Me recibieron muy bien”.

Un cambio de 360 grados

El interés de Saprissa en Bonilla se conoció hace seis meses, pero el fichaje no se dio. El jugador llegó a Municipal Grecia a demostrar su talento. “Creo que he cambiado mucho desde entonces, he madurado bastante, si en el momento no se dio el fichaje fue por decisiones de la vida. Solo Dios sabe por qué pasan las cosas y en el momento que se dan. Si mi momento de llegar acá es hasta ahora es porque así lo decidió, no hay forma de interferir en su planes. Ahora agradezco estar aquí”.

Bonilla llega a uno de los equipos más mediáticos de Costa Rica. Toda su vida cambiará. “En lo personal espero no me cambie, le pido a Dios por eso, seguir siendo el mismo. En el ámbito profesional es un giro de 360 grados, llego a un club muy grande. Será todo muy diferente, tengo que trabajar más, tener más cuidado en todo. Estoy preparado para lo que se venga”

No es normal que un nicaragüense llegue al equipo más importante, o uno de los más importantes, de Costa Rica. Ese impacto de su fichaje el jugador aseguró que lo miró desde que estuvo en Nicaragua con la Azul y Blanco. “Lo viví en Nicaragua hace poco con la selección. Mucho apoyo de las personas nicaragüenses que se me acercaron y me desearon buenos deseos, igualmente lo pensaba que cuando firmara muchas personas iban estar pendiente en mi país y doy gracias a Dios”.

Preparado para todo

El sueño de Bonilla es comprarle una casa a su mamá y su arribo al Saprissa es el primer paso. “La primera persona que le ayuda uno a salir adelante es tu mamá y el sueño de comprarle una casa sigue intacto. Voy a trabajar pensando poder darle todo a ella y mis hijas, y no va cambiar eso hasta que lo pueda conseguir”.

“La Copa Oro me ayudó mucho, fueron partidos muy difíciles para nosotros. Me ayudó para prepararme a lo que se viene en Saprissa. Desde que sabía que iba jugar me mentalice para el momento llegado de estar acá, estar en la mejor forma y condición, y darlo todo”, expresó el granadino.

Bonilla mandó un mensaje a sus aficionados. “Mental y físicamente siempre estoy muy preparado, pueden estar tranquilos que vengo a dar lo mejor de mí, mi mayor esfuerzo y sacrificio. Siempre preparado para dar más. Pueden estar tranquilo, vengo a dar todo de mí sin ninguna excepción”, insistió el seleccionado.