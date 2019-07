La polémica en redes sociales porque una joven negra interpretará a La Sirenita

Hace unos días Disney anunció que la cantante de R&B, Halle Bailey, interpretará a Ariel en la versión de acción real del clásico “La Sirenita”, la noticia fue celebrada por algunos, pero criticada por muchos.

Y es que el personaje de Ariel en la versión animada de 1989 muestra a una sirena de tez blanca y pelirroja, cuya apariencia no coincide con Halle Bailey, quien es afrodescendiente.

El hecho de que Halle sea reconocida en la escena musical de Estados Unidos por su voz y por ser apadrinada por Beyoncé, no importa a quienes están indignados solo por el hecho de que se trate de una mujer negra.

El director Rob Marshall dijo que Bailey fue escogida tras una búsqueda extensiva y elogió su “extraña combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia, además de una voz gloriosa”.

Bailey, de 19 años, dijo que interpretar este papel era un “sueño hecho realidad”.

Por ejemplo, en México, durante unas 24 horas se mantuvo como tendencia la etiqueta #NotMyAriel, con la que los usuarios de redes sociales expresaron su descontento por la elección de la actriz.

Con memes y comentarios que se anteceden con la justificación de no ser racistas, los internautas han manifestado un boicot contra la nueva adaptación live action de Disney, y han amenazado con no verla cuando se estrene.

Pero este tema también reabrió el debate sobre el racismo y muchos celebran la decisión como un paso más hacia la diversidad, teniendo en cuenta que Disney ha tenido polémicas antes por blanquear a princesas negras, como paso con Tiana, de “La princesa y el sapo”, cuando apareció en la segunda parte de “Ralph el demoledor”

In case you needed a reminder… Halles get it DONE. Congratulations @chloexhalle on this amazing opportunity, we can’t wait to see what you do! #TheLittleMermaid #HalleBailey pic.twitter.com/z0Rik2nxRe

— Halle Berry (@halleberry) 3 de julio de 2019