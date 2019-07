Copa América busca rey: el favorito Brasil o la agradable sorpresa Perú

El Maracaná espera este domingo (2:00 p.m.,) a su hijo dilecto y a un invitado inesperado. Brasil, el siempre favorito, y Perú, la agradable sorpresa, disputarán una inédita final de la Copa América, un duelo marcado por una humillación que cambió el curso de la edición 2019.

Brasil, el dueño de casa, persigue su novena corona como monarca de América con un paso inmaculado, sin derrotas, sin goles recibidos en cinco partidos, y con el orgullo inflado por haber vencido a su archirrival Argentina en las semifinales.

Perú, dos veces ganador del torneo continental en los lejanos 1939 y 1975, tuvo que sufrir la ofensa de los pentacampeones del mundo en la fase de grupos para reaccionar y renacer, una derrota 5-0 convertida ahora en una suculenta ganancia.

Recuperarse

La Canarinha no llegaba a una final de Copa América desde su reinado en Venezuela-2007, y lo hizo sin el polémico astro Neymar, lesionado a días del inicio de la Copa y protagonista de un mediático caso judicial por una presunta violación.

El partido, que comenzará a las 2:00 p.m., y será dirigido por el árbitro chileno Roberto Tobar, marcará el cierre de una Copa América con estadios mundialistas casi a medio ocupar, críticas a los estados de los campos y la explosión de furia de Lionel Messi por fallos arbitrales.

Todo a favor

Brasil tiene todos los elementos necesarios para consagrarse campeón en su templo del fútbol: volvió a los orígenes del “jogo bonito” con pequeñas pinceladas que fueron suficientes para marcar su camino en la primera fase y luego en los partidos de eliminación directa.

Culpable de ello es Tite, el disciplinado entrenador auriverde, que en un abrir y cerrar de ojos rediseñó el esquema de juego del equipo por la baja de Neymar y se enfocó en armar una estructura sólida, sin caudillos, pero solidaria y de buen manejo.

“Voy a convertirme verdaderamente en técnico de la selección brasileña. En el habla popular se dice así: si no jugaste futbol en el Maracaná entonces no jugaste. Si no entrenaste en el Maracaná, entonces no eres entrenador. Ahora voy a entrenar en el Maracaná con la selección”, aseguró.

Tite recuperó al lateral Filipe Luís para el juego contra Perú tras estar ausente en el 2-0 ante Argentina el pasado martes en Belo Horizonte por problemas musculares. Asimismo, el golero Alisson superó un trauma en la parte baja de la espalda y será el ‘1’ el domingo.

Quien no será tenido en cuenta es el volante Willian, afectado por una lesión muscular en el bíceps femoral derecho durante el juego ante la Albiceleste. “Va a ser una gran final, un juego muy difícil, no podemos pensar que ya ganamos, hay que jugar. Una final no se juega, una final se gana, no importa como sea”, aseguró el mediocampista Casemiro.