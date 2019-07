Expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, urge más sanciones contra Daniel Ortega

CONTENIDO EXCLUSIVO.

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, está convencida de que Daniel Ortega no tiene voluntad para resolver la crisis política en Nicaragua. Es por ello que reclama a la comunidad internacional mayor mano dura contra el régimen, porque considera que es la única forma para forzar un cambio en Nicaragua, agobiada por una crisis política que lleva más de un año.

La exmandataria incluso desde sus redes sociales ha elevado la voz ante la comunidad internacional para que se busquen los mecanismos a una salida pacífica a la crisis sociopolítica, que ha sumergido la economía de Nicaragua en una profunda recesión que se encamina a una depresión sin precedente en los últimos cuarenta años de vida en democracia.

Chinchilla en esta entrevista con LA PRENSA, expresa que Ortega apuesta a ganar tiempo con el cual pretende dividir a las fuerzas opositoras aglutinadas en la Alianza Cívica, que exige al dictador retomar el diálogo para buscar una salida a la inestabilidad a través de elecciones adelantadas.

Sobre la resolución aprobada en la asamblea de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Medellín, Colombia, a finales de junio —que demanda a Ortega regresar al diálogo y buscar una solución—, Chinchilla cree que es buena noticia, pero insiste en que el régimen solamente va a ceder mediante presiones a través de sanciones que aplique la comunidad internacional.

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su resolución sobre Nicaragua ordena al Consejo Permanente crear una comisión para que realice gestiones al más alto nivel, con el objetivo de buscar una solución negociada a la crisis que vive este país y entregue un informe con los resultados en un plazo de 75 días.

La resolución insta a la reanudación de las negociaciones entre el régimen con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD); así como el retorno a Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) para dar seguimiento al estado de los derechos humanos de los nicaragüenses, ante las denuncias de hostigamientos, ejecuciones extraoficiales, persecución de opositores, entre otras violaciones.

Expresidenta Chinchilla, ¿usted cree que Ortega vaya aceptar la resolución de la OEA? Hasta ahora ha guardado silencio.

Yo pienso que su patrón de comportamiento no va a cambiar. Pienso que su objetivo fundamental es seguir ganando tiempo y maniobrar para que se dividan las fuerzas opositoras de la Alianza Cívica. Su otro objetivo es desgastar y apostar al cansancio de la lucha cívica ciudadana. Ortega sigue el mismo manual del régimen de Maduro, que es desgastar.

¿Qué mecanismos aún quedan para presionar con más efectividad a Ortega?

Yo creo que al mismo tiempo que se aprobó la resolución de la OEA, que es una buena cosa y que hay que reconocerlo, porque en el caso de Venezuela nunca se llegó a resultados tan rápidos en la OEA como estamos viendo con Nicaragua, aún cuando sabemos que le alcanza mucha impaciencia a los nicaragüenses, yo creo que esta resolución debe hacerse acompañar con medidas adicionales de sanciones sobre los integrantes del régimen, personas que son responsables de violaciones de derechos humanos, con medidas que les duela, porque eso es lo único que pueda provocar que reaccionen más rápidamente al plazo de los 75 días. Esa mezcla de negociaciones y sanciones son indispensables para que el proceso avance. Si solamente se va a depender de la mera voluntad de Ortega de que se cumpla ese plazo, sin sanciones, no se va a conseguir (nada).

¿Entonces sanciones para obligar a Ortega a ceder y negociar de verdad para una solución a la crisis?

Claro, porque en realidad, la Alianza Cívica se retira de las negociaciones porque no hay avances. Entonces, lo que se necesita es que hayan avances, ya las solicitudes (de cambio institucional y político) están planteadas, ya se sabe que (Ortega) está incumpliendo con la liberación del resto de los presos; que deje de secuestrar a personas, porque todos los días hay personas secuestradas, desaparecidas y asesinadas y siguen habiendo personas encarceladas en Managua y en toda Nicaragua por razones políticas. Ya se sabe cuáles son las demandas, no hay nada que negociar, él tiene que cumplir (con las demandas), para que cumpla, (pero) sin no se ponen sanciones adicionales, no les va doler y se van a cumplir los 75 días.

La comunidad internacional llama constantemente a que se frene la represión, pero en Nicaragua nada cambia, sigue la represión y las violaciones a derechos humanos, ¿cómo usted ve esta crisis?

Ha sido igual que Venezuela, es el mismo patrón, pero en Nicaragua ha sido más virulento porque el número de muertos que se ha acumulado en un menor periodo en Nicaragua no lo vemos en este momento en Venezuela.

¿De modo que para usted Ortega ha sido más cruel de Nicolás Maduro?

Sin lugar a dudas, si tomamos en cuenta el número de víctimas en tan poco tiempo, cosa que no ha sucedido en Venezuela. Pero hay algo que quiero destacar es que ha habido avances en favor de la lucha por la democracia (en Nicaragua), y yo quiero de verdad reconocer es el trabajo de la Alianza Cívica y una de las claves que han entendido es unirse, no dividirse y gracias a esa presión de la Alianza Cívica es que se logra la liberación o excarcelación de los presos políticos, se consiguió que algunos de los temas del diálogo se movieran y gracias a esa presión de la Alianza Cívica es que la OEA sigue ocupándose de Nicaragua. Entonces, algo que no puede pasar es dejar de luchar, aunque haya impaciencia y frustración, creo que hay cosas que se están viendo.

¿Cómo valora la lucha cívica del pueblo de Nicaragua en su demanda por libertad y justicia con la exigencia de pedir la salida de Ortega del poder?

La verdad que la admiro muchísimo. Los nicaragüenses son gente brava y lo digo en el mejor sentido del término, tiene un hilo muy largo, porque es cierto que soportan bastante, pero una vez que el nicaragüense se enoja, se enoja de verdad y me parece que eso se demostró con esta crisis, el nicaragüense ya estaba preocupado con lo que estaba pasando desde el punto de vista de restricción de espacios de libertad y aguantó y aguantó por muchos años y, le jalaron la cuerda hasta que la gente explotó y están en pie de lucha.

Costa Rica abrió sus puertas a miles de nicaragüenses que se han visto forzados a huir por la represión en Nicaragua, ¿qué piensa de este drama humano?

La actitud de los nicaragüenses que han huido en los últimos meses ha sido una actitud propia del refugiado, en circunstancias de extrema debilidad y con la clara noción que lo que están buscando es un refugio temporal, porque su mayor anhelo es regresar a Nicaragua y volver con los suyos. Ante este drama, creo que la mayor parte de los costarricenses han tenido una actitud de comprensión aún cuando desafortunadamente puede haber excepciones de que hay personas que no saben comportarse, afortunadamente, hasta ahora, no son actitudes que hayan calado y que estén de alguna manera reflejando el sentir mayoritario de la población costarricense…

¿Cómo valora usted la labor de las organizaciones de derechos humanos de Nicaragua, un ejemplo, la labor del doctor Álvaro Leiva a través de la ANPDH y que, desde acá de Costa Rica, exiliado, continúa en la defensa de los derechos humanos?

Son héroes, gente valiente, gente sin miedo, gente cuya fuerza se deriva de convicciones profundas en favor de la protección de derechos tan esenciales como la vida, como la integridad física de la persona. Son admirables, son gente que no ha claudicado a pesar de haber enfrentado tantos obstáculos, siguen trabajando. Desde acá Costa Rica nos consta los esfuerzos que siguen haciendo de denuncia y de sumarse a la acción de los que han quedado en Nicaragua. Y ese trabajo heroico de estas personas que trabajan por los derechos humanos, también ha sido favorable para los avances que se han visto.