Dennis Martínez sobre la idea de ser mánager: “Me gustó la experiencia”

La primera experiencia como mánager a nivel de estrella de Dennis Martínez la pasó sin problemas. El Presidente está relajado en su oficina después del partido del All Star Future Game, y atiende al periodismo muy amablemente. Admite que se desinfló un poco con el jonrón de Samuel Huff, de los Rangers de Texas, que provocó el empate cuando faltaban dos outs para ponerle fin al encuentro, pero sobretodo menciona que se “sacó esa espinita” de querer vivir en la práctica ser timonel en estas alturas del beisbol.

A dos outs de la victoria se le escapa el triunfo con ese jonrón ¿Cómo fue esa sensación?

Cuando se escuchó el batazo se vio que iba para afuera. Vi la reacción del pitcher y uno se desinfla porque nadie quiere dejar ir un juego así y, especialmente, siendo el mejor cerrador de las Ligas Menores. Esto refleja lo que es el beisbol: impredecible y nunca se sabe que ocurrirá hasta el último out. Desafortunadamente no llevo la victoria a Nicaragua pero mantuvimos un empate, ni ganamos ni perdimos y aquí estamos siempre con el beisbol que es el que amamos.

Todo el mundo quedó sorprendido con esa jugada en el cuarto inning cuando Taylor Trammel se roba el home ¿Cuénteme de esa decisión?

Yo no mandé esa jugada, ellos estaban abierto, tenían vía libre, tenemos reportes pero quería que demostraran sus habilidades, este era su show. Él tuvo un acuerdo con Vizquel y tenía una oportunidad y la tomó. Fui sorprendido, pero no nos funcionó, si hubiera funcionado hubiésemos ganado el partido con esa carrera.

Lo mejor de Martínez fue ese manejo del pitcheo ¿Es donde se sintió más cómodo?

El plan que se tiene tu tratas de llevarlo a cabalidad pero tenés que ajustarlo cuándo y cómo para saber como manejarlo. Gracias a Dios ejecutaron los movimientos los muchachos y salimos a lucir bien.

Tampoco la suerte lo acompañó en el octavo episodio cuando una jugada de Jo Adell evita la carrera del triunfo…

Esto es así, la clave es materializar las oportunidades.

¿Con qué se queda de la experiencia?

Me siento agradecido con MLB por dejarme estar a cargo de los mejores prospectos. Y que te den esa oportunidad significa algo. Me ha gustado. Me ha sacado esa espinita.

¿Se siente listo para dirigir un equipo de Grandes Ligas?

Son otras responsabilidades que hay que pensarla y verla. No te puedo decir eso ahora pero me gustó la experiencia dirigir este juego.

¿Pero le gustaría?

No sé, tendría que evaluarla.

Muchos nicaragüenses siguieron el partido por ESPN ¿Tiene algo que decirles?

Siempre tengamos a fe que todo será mejor y que cambiará. Que nos concienticemos y visualicemos por el mejoramiento del país y podamos compartir y vivir tranquilo con las oportunidades, con todo lo que se requiere para estar tranquilo y seguro. Espero que hayan gozado porque es lo único que les puedo brindar, alegría en el beisbol que es lo que sé.