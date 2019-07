"Neymar puede dejar el PSG", afirma el director deportivo

“Neymar puede dejar el PSG”. El director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, abrió la puerta de salida al astro, “si hay una oferta que convenga a todo el mundo”, mientras Ney no acudió este lunes a los entrenamientos y que no esconde su deseo de abandonar el club.

Unas horas antes, el club galo lamentó en un comunicado la ausencia de Neymar, por compromisos con su fundación, según su padre, para el regreso a los entrenamientos previsto este lunes. Horas después, Leonardo concedió una amplia entrevista al periódico Le Parisien.

“Neymar puede dejar el PSG (este verano boreal), si hay una oferta que convenga a todo el mundo. Pero hoy en día no sabemos si alguien quiere comprarlo ni a qué precio”, indicó el nuevo director deportivo parisino. Preguntado por sus contactos con el Barcelona, que Neymar dejó en 2017 por 222 millones de euros para unirse al PSG, Leonardo aseguró no haber recibido “ninguna oferta”. “Pero hemos mantenido, es cierto, contactos muy superficiales” con el Barsa.

“Ellos dijeron que querían comprar, pero que nosotros no eramos vendedores”, precisó, añadiendo que no pudo constatar si “estaba realmente en posición de comprador”. “Sabemos que Neymar quiere abandonar el PSG”, había confirmado el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, el viernes pasado. “Pero también sabemos que el PSG no quiere que Neymar se vaya. Por lo tanto, no hay caso”, añadió el dirigente culé.

Leonardo confirmó asimismo haber hablado con el delantero brasileño después de su llegada al puesto de director deportivo, sin dar más detalles. El Paris Saint-Germain lamentó la ausencia de su astro brasileño Neymar en la vuelta a los entrenamientos este lunes, y prometió “tomar las medidas apropiadas” que correspondan.