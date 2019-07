Expica busca mover entre 8 y 10 millones de dólares en ventas pese a recesión económica - La Prensa

Pese a la profunda recesión económica que vive el país, la feria ganadera Expica Permanente bajo el lema “Sin productores, no hay comida”, espera se muevan entre 8 y 10 millones de dólares.

Óscar Sobalvarro, presidente de la Junta Directa de Expica, señaló que la feria se realizará del 18 al 28 de julio y esta contará con la exposición de 644 ejemplares y más de 160 expositores comerciales.

“Siempre los promedios de venta han estado arriba de los 16 millones de dólares, si logramos el 50 por ciento de las Expicas anteriores sería un éxito, reconociendo que hay una crisis económica en el país, que hay recesión económica, pues 8 u 10 millones de dólares es bastante”, dijo.

Sobalvarro hizo hincapié que la feria es ideal en este momento porque los productores podrán comprar insumos y equipos agropecuarios exonerados del Impuesto de Valor Agregado (IVA).

“Hoy nos avocamos desarrollar este evento como una necesidad que tenemos los productores sobre todo el sector agropecuario y el sector comercial de aportar un granito de arena en estos momentos difíciles que vive Nicaragua, no hacerlo significaría no poder asegurar el alimento en la mesa de todos los nicaragüenses y por eso nuestro lema sin productores no hay comida”, dijo Sobalvarro.