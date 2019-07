“Esta es nuestra lucha”, la nueva canción del tenor Mario Rocha para las víctimas de la masacre en Carazo

En homenaje al primer aniversario de la masacre orteguista en Carazo, el cantautor nicaragüense, Mario Rocha, compuso desde el exilio en Costa Rica, el tema musical “Esta es nuestra lucha”, como un homenaje al pueblo de Carazo “y a todos sus mártires que murieron por defender la dignidad de la gente y luchar por la libertad de Nicaragua”.

Rocha manifestó que esta canción surge por una petición que le hicieron hace unos meses miembros del grupo de exiliados nicaragüenses denominado Carazo azul y blanco. “Para iniciar el proceso de creación me di a la tarea de investigar con fuentes directas (personas que participaron en el enfrentamiento y tranques y que fueron víctimas de la masacre) porque no tenía mucha información más de la que conocemos la mayor parte de los nicaragüenses. Luego, después de procesar la información, me dispuse a componer la letra y música de la canción”, explica el artista nicaragüense, quien asegura haber compuesto la canción en un día.

La canción, según Rocha, fue compuesta en un solo día, posteriormente junto al grupo de exiliados con los que trabaja empezaron a practicar la canción para cantarla, estrenarla y compartirla en las redes sociales. Pero fue el pasado lunes, en el acto conmemorativo que realizó Carazo azul y blanco en el parque de la Democracia, en San José, Costa Rica, que Rocha lanzó oficialmente el tema musical.

Los temas que surgieron

A raíz de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018, Rocha ha compuesto 11 temas musicales, de los cuales cinco ya han sido grabados en estudio. Madre amada, Navidad sin patria, Mujeres de mi tierra, No se calla la verdad, Libertad, Apoyemonos, Ansiamos libertad, Sea tuya la Gloria, En la Nicaragua ensangrentada, Mi ángel guerrero y Esta es nuestra lucha, son los temas musicales que Rocha ha escrito.

A pesar de que Rocha se encuentra en el exilio, sus ánimos se mantienen firme y, una forma de apoyar al pueblo de Nicaragua, asegura, es cantando. “Es duro porque uno tiene que comenzar de cero, nadie te está esperando con un trabajo para que reiniciés tu vida. Sin embargo, con la ayuda de Dios y la Virgen María uno puede salir adelante”, manifestó.

Actualmente es maestro de canto en tres instituciones educativas musicales y maestro de capilla en una parroquia. A esto se suma uno que otro contrato que le sale para cantar en eventos sociales y conciertos. “Poco a poco uno se va dando a conocer y haciendo clientela”, añade Rocha.

“Estoy apartando dos días a la semana, en diferentes horarios para impartir clase de música a personas nicaragüenses exiliadas. Además continúo con la formación del coro Azul y Blanco con el que ensayamos los domingos por la tarde, esto con el objetivo de montar diferentes canciones desde el actual contexto de la lucha cívica y seguir protestando con nuestras voces. En el video que hice para las redes sociales participa el coro”, finalizó Rocha.