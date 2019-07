Denuncian más casos de asedio contra autoconvocados en Nicaragua

La familia Rodríguez López, en la colonia Unidad de Propósito de Managua está siendo asediada por la Policía Orteguista y fanáticos sandinistas, según denunció este martes el abogado Julio Montenegro.

Las amenazas empezaron desde el año pasado por medio de redes sociales. Los llaman “golpistas” y los señalan de estar implicados en el secuestro de Bismarck Martínez, cuyo cadáver fue encontrado el pasado mayo en Jinotepe, Carazo.

Según Montenegro, a través de un perfil falso en Facebook a la familia la señalan de convocar a marchas en la colonia Unidad de Propósito. Además, les atribuyen delitos y aseguran que son distribuidores de droga. “Asistir o invitar a una marcha no es delito. La familia ya no haya qué hacer porque hasta la policía ha llegado a su casa, ahora con el pretexto de que hay una denuncia contra ellos, pero no quisieron dejar citatoria en la casa”, dijo Montenegro.

El caso de esta familia no es el único de asedio. El abogado además denunció que persiste el asedio contra el expreso político Erick Robleto, originario de Sébaco, cuya casa amaneció marcada este martes. Un motorizado lo persiguó cuando se dirigía a la casa de su suegra en la misma localidad.

Golpiza a preso político

Otro caso que denunció Montenegro fue la golpiza que recientemente le dieron custodios del Sistema Penitenciario, al preso político Edward Enrique Lacayo, conocido como la Loba.

“Estela Rodríguez, mamá de Lacayo fue a la Cruz Roja Internacional para pedir ayuda porque necesita saber del estado de salud de su hijo, porque hasta se dice que podría estar muerto. Además, ha sido una práctica que cuando vamos al sistema a preguntar por un reo no nos dan mayores detalles”, dijo Montenegro.

Edward Enrique Lacayo, fue capturado por la Policía Orteguista (PO) el pasado 15 de marzo en la comunidad El Ostional, en Rivas, y ahora es procesado por narcotráfico.

En la Comisión Permanente de Derechos Humanos también se denunció el asedio contra el profesor Gabriel Putoy Cano, excarcelado en junio por la Ley de Amnistía del régimen orteguista. Su casa se mantiene vigilada por patrullas policiales y fue citado nuevamente por una denuncia en su contra.