Jesús Garrido se perfila como un futuro “as” en nuestro beisbol

Después de vencer el síndrome de Guillain-Barré, enfrentar a bateadores no es algo que intimida al tirador chinandegano Jesús Garrido, quien está en la mejor temporada de su carrera en el beisbol nacional con balance de 11-5 y líder en ponches de la liga con 100, así que con mucha justicia fue convocado a la Preselección Nacional de Beisbol de Nicaragua.

“Primero que todo quiero dar gracias a Dios. La verdad no me esperaba tantas cosas grandes que han pasado en mi carrera como las que estoy viviendo ahorita. Ser convocado a la Preselección es un orgullo para mí y voy a luchar para ser parte de la Selección que viajará a Perú (Juegos Panamericanos)”, apunta el derecho de 24 años de edad y que asomo en nuestro beisbol en la temporada del 2013.

“Es uno de los lanzadores jóvenes más talentosos del país”, afirma el coach de picheo de la Selección, Cairo Murillo.

“Lo mejor es que tiene un gran comando de sus picheos, tiene varios tipos de lanzamientos y todos los suelta con el mismo ángulo de brazo, lo que deja menos oportunidad a los bateadores de descubrir que va a tirar. Es un lanzador agresivo y es muy inteligente. Sin dudas tiene un enorme futuro con Chinandega y la Selección Nacional”, agrega Cairo.

Una vez que su enfermedad quedó atrás, Garrido entrenó fuerte para recuperar su condición atlética y fortaleza, y volvió con más energías y enfoque. También fue determinante jugar con León en la Liga Profesional, en donde contó con los valiosos consejos de los ex bigleaguers Vicente Padilla y Oswaldo Mairena.

“Fue un honor estar con Padilla. Me ayudó mucho tanto en mi mecánica como en mejorar mis picheos, y ha sido parte de mi éxito”, asegura Garrido.

“Superar la enfermedad me tiene con vida, Dios me dio una segunda oportunidad y fue una bendición para mi vida. Los doctores me dijeron que esa enfermedad no me repetirá, que es más probable que me saque tres veces la lotería a que me vuelva”, agregó el ganador de 35 juegos en su carrera en la Primera División.

Las diferentes situaciones que le ha tocado vivir han fortalecido su personalidad y a pesar de su juventud tiene el aura de un veterano.

Garrido ya demostró que tiene material para brillar aquí y ahora tratará de probar que también lo puede hacer en eventos internacionales. “Quiero llegar hasta donde Dios me lo permita y con la bendición de él voy a llegar lejos”, concluyó.

Aventajados

La Preselección tiene a tres lanzadores de 25 años o menos: Elías Gutiérrez (25), Ronald Medrano (24) y Garrido (24).

Fuera de la Pre también hay tiradores que están cerca a ser llamados por su talento y resultados como el caraceño Bismarck Ruiz (23), el jinotegano Sheyder García (22), el chinandegano radicado en Boaco, Luis Somarriba (21), y el granadino Noel Jarquín (20).