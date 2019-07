Nicas con destacada actuación en el Word Regional 2019 Baseball

A finales de junio del presente año, dos equipos pinoleros, de Chinandega y Estelí, compitieron en el Word Regional 2019 Baseball que tuvo lugar en el Complejo de Entrenamiento Jackie Robinson, en Vero Beach, Florida, Estados Unidos, y que daba un cupo para un evento mundial a celebrarse en agosto venidero en el mismo lugar por vez primera.

“El programa de béisbol que está afiliado a la MLB, se llama RBI, (reviviendo el béisbol en el interior de las ciudades). En el 2018, el señor Gene Knaga de la Fundacion For The Niños, inscribió a Nicaragua para poder participar en los torneos internacionales que anualmente realizan. Este año, la organización Amigos for Christ, para la cual trabajo, en coordinación con Gene y For the Niños, preparamos un equipo de Chinandega, en la categoría junior. También, los señores Harley y Miguel Lanuza, en coordinación con Gene, prepararon la selección de Estelí, categoría senior”, explicó Luis Esquivel, coordinador de RBI en Chinandega y manager del equipo junior.

A la cita asistieron además de Nicaragua, Puerto Rico, Uganda, Curazao y República Dominicana.

“El campeón de cada categoría de este torneo, participará en el mundial RBI, que se celebrará en agosto en el mismo lugar”, agregó el entrenador Esquivel.

El equipo chinandegano quedó ubicado en el tercer lugar luego que cayera en una batalla de 2-1 ante Uganda en la semifinal. En tanto, el equipo esteliano obtuvo el cuarto lugar.

“Amigos for Christ, es una organización sin fines de lucro, que está apoyando el béisbol en el departamento de Chinandega. En las dos categorías, participamos en el torneo internacional RBI, celebrado en Vero Beach, Florida, en el Historic Dodger Town”, relató el mánager.

Ismael Cruz es el asistente-vicepresidente de Operaciones de los Dodgers y aseguró durante este evento que siempre miran a Nicaragua.

“La organización siempre ha creído en el talento nicaragüense. Nicaragua es un país que produce peloteros de Grandes Ligas. El mensaje que le doy a la juventud es que siga trabajando duro, que luchen, que nunca se es viejo para jugar el beisbol, que si alguna vez le dan de baja algún equipo hay chance en otras organizaciones”, manifestó Cruz.

Cruz también señaló que “estar aquí en el Historic Dodger Town es trasladarse al pasado, es uno de los primeros complejos más antiguos, es un museo, todo se ha mantenido en el mismo sitio”.

De la mano

Priscilla Cisneros, representante de la Major League Baseball (MLB) en Nicaragua y Henry González, gerente del departamento de desarrollo de talento para Latinoamérica, siguen impulsando el beisbol en Nicaragua a través de las iniciativas del desarrollo de talento que se impulsan en niños y jóvenes.

Las iniciativas de desarrollo de talento se impulsan también en Brasil, Ecuador y Puerto Rico.

En Rivas

Actualmente, Cisneros y Marco Antonio Mendoza, de la Oficina de Desarrollo de Talentos para Latinoamérica, se encuentran en Rivas con el objetivo de capacitar y actualizar los ejercicios del Manual de Entrenadores de Major League Baseball, en el área de lanzadores.

Lo anterior es en coordinación con la MLB y la Federación Nicaraguense de Beisbol Asociada (Feniba).

La semana pasada estuvieron en Managua.

“Esto es gracias al compromiso obtenido de las clínicas llevadas a cabos por los 62 entrenadores que fueron capacitados en el 2015 en Managua y Bluefields realizando un total de 107 clínicas con un impacto positivo a más de 3,547 niños y jóvenes”, explicó Priscilla.

Priscila agrega que “la capacitación tiene como objetivo principal instruir a los entrenadores de pitcheo en los principales drills de balance, postura, zancada, acción de brazo, velocidad, explosividad a través de una serie de drills que permiten mejorar y desarrollar lanzadores para las ligas menores”.

