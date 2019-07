Aumento en la tasas de interés y reforma tributaria profundizan recesión

El incremento del costo del dinero más el impacto de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria están ahogan al sector empresarial, que espera que el régimen de Daniel Ortega reflexione sobre los estragos del ajuste fiscal sigue haciendo, ahora que mantiene la misma en evaluación tras cuatro meses de estar en vigencia.

Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) manifestó que a raíz de la crisis la incertidumbre y el riesgo país han aumentado y eso ha impactado el costo del dinero en el país y por ende a las empresas, que han visto restringido el acceso al financiamiento.

“Obviamente el riesgo país ha aumentado conforme al tema del financiamiento y eso de alguna manera ha venido a dificultar el crédito, ahora son más rigurosos, las tasas más altas, los requisitos más fuertes; entonces muchas de las industrias las que tienen posibilidad no todas, buscan organismos que puedan financiar desde el exterior, pero no todas tienen la misma suerte y quienes no pueden acceder a préstamos nacionales e internacionales han disminuido operaciones o han cerrado”, dijo.

Según datos del Banco Central de Nicaragua, los préstamos a corto plazo en dólares que más se han encarecido desde marzo del año pasado son el industrial (pasó de 6.59 por ciento a 12.43 por ciento); el factoraje (de 10.79 por ciento a 17.86 por ciento); y el comercial (de 9.42 por ciento a 13.09 por ciento).

Asimismo se observa un incremento en el costo del financiamiento para el sector ganadero. Al respecto Álvaro Vargas, presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic), dijo que desde el estallido de la crisis política el sector ha dejado de recibir financiamiento.

“El sector ganadero históricamente de la banca comercial, únicamente obtenía el 2.4 por ciento del crédito nacional y estaba principalmente basado en repasto de novillo, entonces si vos ahora sumás las altas tasas de interés, los bajos precios de la carne, el incremento de los costos de producción, no va ser negocio el repastar novillos, eso tiene un efecto en que los productores que se dedican a repastar y engordar novillos para matanza, no lo puedan hacer tan eficientemente como lo hacían cuando tenían esos recursos, además actualmente el sector ganadero está sin financiamiento”, sostuvo Vargas.

Reforma fiscal ahondó la crisis

Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios (CCSN), sostuvo que sumado al incremento de las tasas de interés en el crédito comercial, el sector ha perdido liquidez como consecuencia de la reforma tributaria.

“Además que han aumentado las tasas de interés, sabemos que el anticipo del 1 al 2 o de 1 al 3 ha venido afectar de una manera inminente, por lo mismo que no hay préstamos y como no tenemos créditos disponibles a un interés moderado entonces las empresas han tenido que jugar con lo poco que tienen para pagar a sus proveedores o pagar sus pasivos, eso ha sido lo que más impacto al sector empresarial, el anticipo del IR y la declaraciones que antes se hacían a los 15 días y ahora se hacen en los cinco primeros días de cada mes, eso también le quita flujo a las empresas”, sostuvo Hilleprandt.

La reforma fiscal que entró en vigencia el pasado 28 de febrero, comenzó a ser evaluada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hace tres semanas, pero se desconoce qué decisión tomara el gobierno al respecto.

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) señaló que la reforma vino a deteriorar aún más la situación económica del país.

“No tenemos mayor información (sobre la reforma) ya estamos en junio, creo que desde ese punto de vista ellos tendrán que hacer una valoración, ahora que ya llegó el primer semestre a su final… ese tipo de reforma lo único que hace es seguir deteriorando la situación económica (del país)”, dijo Aguerri.

“Nosotros esperamos que (el gobierno) se dé cuenta como están afectando los flujos de las empresas, cómo están descapitalizado a las empresas, cómo están teniendo que sacrificar el empleo para que ellos (el gobierno) pueda generar ingresos que les permita cubrir el hoyo fiscal, que se den cuenta que ese camino no va a resultar, que tenés que tener ese acuerdo (político) y eso es parte de lo que hemos venido dando a conocer”, agregó.

Healy: reforma se tiene que revertir

Por su parte Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), sostuvo que la reforma debe revertirse.

“Se le dijo públicamente al gobierno que esas reformas no eran viables, que era una reforma recaudatoria y que no iban a poder recaudar lo que ellos creían y hoy estuvimos hablando aquí y vemos que hay un gran hoyo, entre lo que tiene el presupuesto de la República y lo que verdaderamente van a recaudar, va quedar un gran vacío y sabemos que ese vacío el gobierno no lo va poder llenar, por lo tanto no va ni poder cumplir con el presupuesto de la República, siempre lo hemos dicho, la mejor manera para que nosotros los nicaragüenses podamos medio salir adelante en esta crisis sociopolítica es que se revierta esa reforma tributaria, verdaderamente a quien esta afectando es al pueblo, es al consumidor y al más necesitado, te vuelvo a insistir el gobierno tiene que revertir esa ley”, dijo Healy.