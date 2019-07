EN VIVO | Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos urge al régimen a liberar a todos los presos políticos

La Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó este miércoles una actualización sobre la situación de violación de derechos humanos en Nicaragua. La presentación del informe se realizó de forma oral en el Palacio de Naciones, sede del Consejo de Derechos Humanos, en Suiza.

Este informe es la primera actualización del informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua que se presentó en marzo pasado.

Esto ocurrió durante la presentación del informe a cargo de la Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

10:12 a.m. Finaliza la cobertura de LA PRENSA de la actualización del informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua en Suiza.

10: 07 a.m. El representante de Noruega asegura que su país está preocupado por las “serias violaciones de derechos humanos, incluyendo la masiva respuesta violenta a las protestas”. Asimismo muestra su rechazo a la recién aprobada Ley de Amnistía, que “pone en riesgo la verdad” de lo que pasó desde abril en el país.

Puede interesarle: Campesinos aseguran que seguirán luchando por derogar la Ley del Gran Canal en Nicaragua

10:05 a.m. Francia: “Los acuerdos del gobierno con la oposición deben ser implementados totalmente”.

10:00 a.m. Holanda: “Estamos profundamente preocupados por la violación de derechos humanos desde que la crisis inició”. Además llamó a las autoridades a brindar acceso a la OEA.

09: 55 a.m. El representante de Alemania reconoció como un buen paso la liberación de un buen grupo de presos políticos, pero asegura que aún preocupa la situación de los tratos inhumanos, incluyendo violaciones. Abogó por una solución pronta a la crisis y aseguró además que Alemania está dispuesta a ayudar a la OEA para que se realicen las reformas electorales necesarias en Nicaragua

09:50 a.m. Venezuela rechaza las resoluciones parcializadas que se han emitido, específicamente en el caso de Nicaragua y rechaza el injerencismo de los Estados Unidos. Reitera su apoyo al “gobierno de reconciliación y unidad nacional”.

Lea además: Denuncian más casos de asedio contra autoconvocados en Nicaragua

09: 47 a.m. Suecia: Saluda la liberación de los presos políticos pero lamenta las limitaciones de las libertades en el país.

09:40 a.m. La representación de Australia urgió al gobierno “respetar y proteger los derechos humanos” en Nicaragua. Además lo instaron a “adoptar mecanismos independientes para investigar las violaciones”que se cometieron desde abril de 2018 en el país y liberar “inmediatamente” a los presos políticos.

09:31 a.m. Argentina espera que la solución a la crisis se alcance por medios pacíficos en Nicaragua y sostiene que “el principio de no injerencia no puede constituir un escudo para que ciertos gobiernos escuden las violaciones de derechos humanos” y abogó por “el principio de no indiferencia”.

09: 22 a.m. México toma la palabra. Asegura que el gobierno ha dado pasos correctos en dirección para buscar una salida a la crisis. Sin embargo dice estar preocupado por la persecución, la falta de libertades en el país y alienta al gobierno a “revertir estas acciones”. Respalda la actualización del informe de la Alta Comisionada Adjunta sobre la situación en Nicaragua.

Lea también: Daniel Ortega nombra a un árabe como embajador de Nicaragua en Palestina

Insta al régimen a permitir el ingreso de los organismos de derechos humanos en el país.

09: 12 a.m. España pide a Nicaragua la liberación de los manifestantes y la restitución de los derechos de los ciudadanos opositores. Además asegura que la recientemente aprobada Ley de Amnistía presenta obstáculos para resolver la crisis en el país.

09:05 a.m. Croacia: “Instamos a respetar los derechos humanos de los nicaragüenses”. Además pide al gobierno retomar el diálogo en el país, que es la única vía para encontrar una solución a la crisis.

09:02 a.m. El representante de Cuba brinda su respaldo al régimen orteguista.

Lea además: Excancilleres critican regalías de nacionalidad del régimen a extranjeros vinculados con corrupción y terrorismo

08:41 a.m. El representante de Bolivia felicita al régimen de Daniel Ortega por el trabajo que ha hecho para solucionar la crisis en Nicaragua. Pide a las delegaciones de otras países que no hagan manifestaciones injerencistas contra Nicaragua.

Insta a la reanudación del diálogo entre los representantes del régimen orteguista y la Alianza Cívica; y a respetar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos.

08: 35 a.m. Toma la palabra el representante de Argentina. En representación de 49 estados miembros pide la liberación y la debida protección de los manifestantes que han sido secuestrados por el régimen orteguista y que aparecen en la lista de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Lea también: Las 12 mentiras de Valdrack Jaenschke, el representante del régimen en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

08: 30 a.m. El representante del régimen orteguista ante la Organización de las Naciones Unidas, Valdrack Jaenschke, asegura que en el país no hay persecución contra los defensores de derechos humanos y de los manifestantes. Asegura que todos los presos políticos fueron liberados bajo la cuestionada Ley de Amnistía y que se permiten las manifestaciones, siempre y cuando no expongan la seguridad de los ciudadanos.

La Alta Comisionada Adjunta, Kate Gilmore, asegura que “estamos listos para asistir al Gobierno de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales”. Anuncia una reunión de trabajo que sostendrán con un representante del régimen orteguista el próximo 13 de julio en las oficinas de Panamá.

Denuncia los secuestros que la Policía Orteguista continúa cometiendo contra los manifestantes, expone el hostigamiento del que son víctimas los defensores de derechos humanos y líderes.

Lea además: Naciones Unidas llama a la dictadura de Nicaragua a detener ataques de paramilitares

La Alta Comisionada Adjunta de Derechos Humanos dice que más de 80 personas continúan detenidas en las cárceles del país pide la liberación de todos los presos políticos y reitera la necesidad de investigar las torturas cometidas contra los manifestantes.

08:00 a.m. Inicia el 41º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza. Esta es la cobertura del diario LA PRENSA.