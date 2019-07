Upanic duda de las cifras oficiales sobre el ciclo agrícola 2019-2020

Mientras el régimen de Daniel Ortega señala que hay excelentes resultados de la siembra de primera, principalmente en el maíz y el frijol rojo, el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Michael Healy, reveló que los datos oficiales no reflejan la realidad del país y que “el papel aguanta todo”.

“El Ministerio de Agricultura sacó unos datos, pero vos sabés que ellos se sientan en una oficina a cuadrar todos los números, dicen que consultaron ciento y pico de mil fincas, pero no lo veo, por lo tanto los datos del Ministerio de Agricultura y el Banco Central son totalmente fuera de base, lo que está haciendo el Gobierno es sentándose en una oficina y llenando los numerales, pero no lo está consultando a los productores, porque Upanic no ha sido consultado en ningún momento sobre las intenciones de siembra, pero el papel aguanta todo lo que le pongás, pero verdaderamente es más grave la situación de lo que el Gobierno está pintando”, dijo Michael Healy, presidente de Upanic.

Según el plan de producción, consumo y comercio en el ciclo agrícola 2019-2020, se proyecta cultivar en un área de 1.5 millones de manzanas entre granos básicos, productos de agroexportación y cosechar 1.4 millones de manzanas.

Esto representa un crecimiento de 3.1 por ciento respecto a las áreas del ciclo anterior.

Sin embargo, los productores han asegurado que las metas son irreales, dado a que las mismas no recogen los efectos de la reforma tributaria, que hasta ahora ha provocado el cierre de fincas y empresas, el encarecimiento en cascada de los insumos agrícolas y maquinarias.

Ventas de fertilizantes y agroquímicos

Mario Hanon, vicepresidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda), dijo que hasta junio las ventas de estos insumos han caído entre 15 y 30 por ciento, principalmente en fertilizantes y agroquímicos, respectivamente.

“Nuestro mercado es como de 230 millones de dólares al año, nuestras ventas son alrededor de eso y eso quiere decir que no hay forma de que vamos a llegar ni siquiera a los 200 millones de dólares este año y eso quiere decir que no solamente habrá reducción de áreas del maní sino en muchos de otros cultivos, no tenemos datos precisos del maíz, pero se cree que en la siembra de primera las áreas son muy bajas, debido a que los pequeños productores fueron duramente golpeados con la reforma”, dijo Hanon.

La siembra de primera arrancó en mayo con el inicio de las lluvias y los productores esperan tener las cifras de los resultados a finales de agosto y principio de septiembre. Pero desde ahora Upanic pone en duda los números del Ministerio Agropecuario que hablan de resultados exitosos.

La vicedictadora Rosario Murillo dijo el pasado martes que habían excelentes resultados en la siembra de frijoles y maíz, con crecimientos en la producción de 16 y 19 por ciento en cada uno de los cultivos.

Lluvias no han sido parejas

Este año el ciclo agrícola pasa por un momento difícil, ya que además de la reforma fiscal y el impacto de la recesión económica, el clima tampoco está a su favor, de hecho se registra saturación de suelos en algunas zonas y en otras sequías.

“Verdaderamente hay una reducción en áreas de siembra, pero tendremos los datos precisos a finales de agosto o comienzos de septiembre, de cómo se comportó la siembra de primera y así veremos la intención de postrera, pero sabemos que hay ciertas zonas donde ha habido sequías, que ha habido pérdida principalmente en occidente y tenés ciertas áreas como la Costa, las montañas de la región central que ha habido demasiadas lluvias que han afectado rubros como el frijol, maíz, hortaliza y a esto hay que sumarle otros factores”, sostuvo Michael Healy, presidente de Upanic.