EE.UU. sanciona a la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela

El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció el jueves sanciones contra la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela.

Los integrantes de la dirección general de este organismo fueron incluidos en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por siglas en inglés) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Lea además: Venezuela: Enviado de la Unión Europea se reúne con Maduro y Guaidó

Se trata de la más reciente medida de una serie aplicada a personas y entidades sancionadas por Estados Unidos, que no reconoce al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.

Es también parte de una política que incluye el respaldo al gobierno encargado que lidera el joven opositor Juan Guaidó, con una agenda clara para sacar a Venezuela de la crisis severa que padece.

Lea también: La CIDH acepta visitar Venezuela para investigar ejecución de Rafael Acosta Arévalo

La sanción llega tras la muerte en la sede de este organismo en Caracas a fines de junio del capitán Rafael Acosta Arévalo. Familiares y opositores sostienen que fue torturado antes de morir.

Treasury sanctions Venezuela’s Military Counterintelligence Agency following the death of Venezuelan Navy Captain Rafael Acosta https://t.co/nkSBPTMihg

— Treasury Department (@USTreasury) 11 de julio de 2019