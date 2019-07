Familiares denuncian que el preso político “La Loba” fue internado en el hospital Alemán y se desconoce su estado de salud

El preso político Edward Enrique Lacayo Rodríguez, conocido como “La Loba”, se encuentra internado en el hospital Alemán y se desconoce su estado de salud, aseguraron familiares del reo al abogado Julio Montenegro.

La hospitalización de Lacayo se debe a la brutal golpiza que le dieron custodios del Sistema Penitenciario Nacional, en Tipitapa, la semana pasada, al punto que no podía ni abrir los ojos de la inflamación.

Su mamá Estela Rodríguez buscó ayuda en el Comité Internacional de Cruz Roja (CIRC) para que investigue sobre el estado físico de su hijo, pues las autoridades del penitenciario no le dan respuesta ni lo dejan ver. La próxima visita está programada para el 18 de julio, por lo que necesita verlo antes y confirmar su estado de salud.

Lea además: Miguel Mora asegura que aspira a un cargo público y no descarta que sea a la Presidencia

Lacayo, originario de Monimbó, Masaya, fue trasladado a la celda 300, considerada de máxima seguridad y donde el espacio es reducido y hay poca ventilación. Su mamá denunció que antes de ser trasladado los custodios le decomisaron sus alimentos y ropa; y aseguró que el traslado se debió a que Lacayo denunció ante el Comité Internacional de Cruz Roja que los custodios enviaban a personas con enfermedades contagiosas a su celda.

Lea también: Denuncian más casos de asedio contra autoconvocados en Nicaragua

“Él está en las peores condiciones. Lo tienen desnudo, le robaron la única ropa que tenía, le robaron sus zapatos, está flaco, le mandan todos los días hombres encapuchados a que se agarren (peleen) con él. Físicamente lo están matando y él me mandó a decir ‘mamá me van a matar’, y eso me está matando a mí”, denunció recientemente la mujer.

Lacayo Rodríguez es un preso político al cual el orteguismo está procesando como reo común por delitos relacionados con narcotráfico. Fue detenido el 15 de marzo en la comunidad El Ostional, en Rivas.

Puede interesarle: Estos son los rostros de los presos políticos que el régimen de Ortega mantiene en las cárceles como “reos comunes”