Policía orteguista y paramilitares asedian a exreos políticos de Carazo

El preso político excarcelado Daniel Antonio Téllez Cruz denunció que ha estado siendo asediado por agentes policiales y por simpatizantes orteguistas, a quienes identifica como paramilitares por el hecho de andar armados. Téllez habita al frente de la casa del alcalde orteguista Evert López Aguirre, en el municipio de El Rosario, en Carazo.

“Camina un montón de gente armada en las camionetas de la alcaldía y el sábado por la noche me interceptaron paramilitares en conjunto con la Policía (…) y me sentenciaron que cuidado andaba de loco protestando o haciendo cualquier cosa respecto al Movimiento Azul y Blanco, que me andaban entre ceja y ceja”, contó Téllez.

Expuso que en ese momento, a eso de las 11:30 de la noche, regresaba a su casa porque le andaba realizando visita a su novia. Por el sector del parque central, aseguró, se topó con un amigo, cuando fue interceptado por los agentes policiales y paramilitares.

“En realidad me sentí un poco nervioso porque eran un montón y andaban armados; y además me sentenciaron de publicar cosas en las redes sociales en contra del gobierno. Lo que les contesté es que yo camino tranquilo y que no me meto con nadie… el asedio y las sentencias están siempre”, detalló Téllez. Aseguró que si algo le llega a pasar, responsabiliza a líderes sandinistas de su municipio y alcalde Evert López Aguirre.

En tanto, Juana Lesage, madre de los presos políticos excarcelados Luis Miguel, Jean Carlos y Harvin Roberto, dijo que sus hijos también fueron asediados por la Policía Orteguista (PO) el pasado 8 de julio, fecha que se conmemoró a las víctimas de la masacre en el departamento.

“Estuvieron más de cinco patrullas estacionadas en la puerta, tomando fotos, pero de ahí a esa parte no, ya ahorita gracias a Dios, hay un poco de tranquilidad”, expresó Lesage, quien es oriunda de Jinotepe.