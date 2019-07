Henry Duarte: "La eliminatoria mata ilusión de las selecciones pequeñas"

El nuevo formato de las eliminatorias mundialistas de Qatar 2022 despertó todo tipo de críticas para la Concacaf. El sistema de competencia está diseñado para favorecer la regularidad de las selecciones, que será medido a través del ranking FIFA, afectando algunas en el presente y favoreciendo a otras en el futuro si comienzan a trabajar en una estrategia para ver los resultados.

“Se está matando la ilusión de las selecciones pequeñas y favoreciendo a las selecciones grandes. No estoy de acuerdo con este formato”, crítica el seleccionador nacional Henry Duarte, quien no está de acuerdo con el formato porque desde entrada saben que no tienen oportunidad, o la ilusión, de llegar al Mundial o el tacho más alto de la Concacaf: la Hexagonal Final.

Nicaragua nunca ha tenido oportunidad real de llegar una Hexagonal Final ni antes ni ahora. Ningún formato garantiza ni le da opciones de ninguna forma. La diferencia es que este diseño le beneficia a largo plazo porque le dará la oportunidad de mantenerse jugando, elevar el nivel de sus jugadores y crecer en el ranking FIFA, que será determinante a partir de ahora.

Sin opciones

“El futbol no tiene que garantizarse nada. En la medida que tengas una ilusión y trabaje con esa ilusión podrás lograr cosas. Pero ya en este momento hay federaciones que si quieran ni trabajan, ¿para qué? Cumplen los partidos de la Liga de Naciones y se acabó. No van a tener opción (ilusión) de clasificar”, remarca Duarte.

Las selecciones más débiles se eliminan entre sí hasta llegar contras las más fuertes para acceder a la Hexagonal Final en las anteriores eliminatorias. Ahora, las primeras seis del ranking FIFA disputarán una Hexagonal y las 29 selecciones (puesto 7 al 35) jugarán entre sí en ocho grupos. Ambos torneos se jugarán en paralelo.

De la Hexagonal, los primeros tres lugares clasifican al Mundial y el cuarto irá a un repechaje contra el ganador de la eliminatoria de las 29 selecciones, que despega en fase de grupos con los líderes avanzando a una siguiente etapa hasta sacar al vencer que disputará el repechaje continental (Asia, Oceanía o Conmebol ) por el otro cupo al Mundial.

“En la UEFA hacen fases de grupos donde cada quien guarda la posibilidad de encontrar mal parada, en dos o tres partidos, a otra selección grande y por ahí ganarlo”, apunta Duarte, quien señala que si este formato regirá a la Concacaf solo tiene la posibilidad de pensar a futuro.

“Lógicamente sí, hay que pensar en futuro con esto. Rejuvenecer las selecciones, tratar de obtener buenos resultados o clasificar a mundiales a selecciones menores para ir fogueándose. La posibilidad que se da es esa: iniciar procesos nuevos, que se dé más imcapié a selecciones menores para ir ganando espacio”, adelantó el seleccionador.