Hieren a balazos a un preso político excarcelado en Wiwilí, Nueva Segovia

José Alejandro Martínez Vásquez, preso político excarcelado del régimen orteguista, fue internado en el hospital de Quilalí, en Nueva Segovia, después que fue baleado este jueves a una cuadra de su casa en Wiwilí, supuestamente de manos de “policía paramilitares”, señalaron familiares.

Según su mamá, Luz Marina Vásquez, su hijo recibió tres disparos: uno cerca del cuello, otro que afectó los riñones y otro en el brazo izquierdo. “Por los lugares donde lo hirieron , lo querían matar”, dijo Vásquez.

Los hechos se registraron cerca de las 9 de la noche a una cuadra y media de la estación de policía de ese municipio, lugar donde está ubicada la vivienda del afectado, que fue excarcelado el pasado 15 de marzo del 2019. “Mi hijo salió a llamar a su primo a la calle cuando le dispararon”, agregó Vásquez. Junto a él fue baleado su primo Ander Martínez, quien está fuera de peligro.

Tomás Martínez, tío del afectado, dijo que el joven está delicado porque tiene una bala alojada en la columna y no puede moverse. “Los médicos no dicen exactamente cuántos disparos tiene, pero está bastante fregado. Le hicieron una operación y tiene una bala por la columna y no puede mover las piernas. Está vivo porque Dios es grande”, dijo Martínez.

El tío agregó que su sobrino identificó al paramilitar que le disparó y asegura que es un expolicía que fue integrado como paramilitar y anda armado a vista y paciencia de la policía, según el relato. “Aquí viven asesinando a los campesinos, la gente no denuncia. Hace un mes mataron a un contra, le decían “el Licenciado”, dijo Martínez.

El excarcelado fue acusado de terrorismo y pasó casi 10 meses preso en Managua.