Moda| Las margaritas en su outfit

De los años 90 regresan los estampados de flores y no sólo los representativos girasoles que muchas seguro recuerdan, también las margaritas. No te asombrés de ver ese estampado, porque invadirá accesorios, complementos y vestuario.

Volverán los vestidos corte midi que se llevaban en los 90, con botones a mitad de torso, en manga corta o tirantes, podrás lucirlas en combinación con botines vaqueros, botas tipo militar, zapatillas deportivas desde las más toscas hasta las más delicadas con sandalias de suela tipo llanta o caucho, las más románticas con alpargatas y sandalias clásicas de tira en los dedos y otras que amarren al tobillo.

Los colores clásicos de estos estampados son en fondo negro o azul marino con margarita blanca de centro amarillo. Estos colores son fácilmente combinables con esos mismos o con otros neutros como el verde pino, verde botella, verde militar, crema, cámel y avena, que te harán ver elegante y más tradicional. Estas combinaciones pueden ir en accesorios y complementos como terceras prendas que suelen ser una chaqueta, blazer, cárdigan, y también el calzado.

Los colores no neutros pueden agregar un toque menos común como el salmón vivo, suave o pastel, rojo tomate, rojo naranja, teja, naranja, rojo vino y rosados empolvados. No dejés de probar nuevas alternativas y salir de las combinaciones de siempre. Si la prenda para vestir no es un vestido, estos colores recomendados pueden ser para la prenda que complete el outfit.

Las más románticas y bohemias serán quienes disfruten de esta inspiración noventera aunque los chicos también podrán lucir este estampado en shorts, camisetas, camisas manga corta veraniegas, camisolas y shorts de playa.