Trump tuitea mensajes racistas contra congresistas demócratas progresistas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó este domingo que las parlamentarias demócratas de origen extranjero deberían “volver” a sus países, por lo que recibió inmediatamente calificaciones de “racista” y xenófobo.

Con esta última, suma una más a su profuso historial de declaraciones controvertidas, que incluye una en enero de 2018, cuando calificó de “países de mierda” a naciones africanas, Haití y El Salvador, durante una discusión sobre inmigración.

En su tuit, Trump no nombró específicamente a ninguna congresista demócrata pero su mención a las “Representantes Demócratas ‘Progresistas'” fue interpretada como una referencia a un grupo de mujeres liberales relativamente jóvenes, que integran por primera vez la Cámara de Representantes.

Entre las supuestamente aludidas se encuentran Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York; Ilhan Omar, de Minesota; y Rashida Tlaib, de Michigan. Ocasio-Cortez nació en Nueva York en el seno de una familia proveniente de Puerto Rico, un estado libre asociado a Estados Unidos. Tlaib, que nació en Detroit, es la primera mujer de ascendencia palestina electa al Congreso. Y Omar, que llegó a Estados Unidos desde Somalia siendo una niña, es la primera mujer negra y musulmana que gana una elección como parlamentaria.

En su tuit, Trump escribió que esas representantes mujeres “vinieron de países cuyos gobiernos son una catástrofe completa y total, los peores, más corruptos e ineptos” de todo el mundo.

Trump escribió que era “interesante” ver cómo esas mujeres “le dicen a Estados Unidos, la más grande y poderosa nación en la tierra, cómo se debe llevar adelante” el gobierno. “¿Por qué no vuelven y ayudan a arreglar los lugares completamente quebrado y plagados de crimen de donde vinieron?”, se preguntó.

“Es un tuit racista”, dijo el domingo a Fox News el representante demócrata Ben Ray Luján, el parlamentario de origen latino de más alto rango en el Congreso. “Se trata de ciudadanos estadounidenses elegidos por los votantes en los Estados Unidos de América”, agregó.

La líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, quien se ha referido a la agenda liberal de Ocasio-Cortez como una “amenaza” al intento de los demócratas de volver al poder en 2020, respondió sin embargo a Trump. El domingo criticó el “ataque” en su cuenta de Twitter. “Rechazo los comentarios xenófobos de @realDonaldTrump que intentan dividir a nuestra nación”, dijo. Esos comentarios, dijo Pelosi, reafirman que “su plan para ‘Hacer que América sea grande otra vez’ siempre ha sido sobre hacer que América vuelva a ser blanca”.

I reject @realDonaldTrump’s xenophobic comments meant to divide our nation. Rather than attack Members of Congress, he should work with us for humane immigration policy that reflects American values. Stop the raids – #FamiliesBelongTogether!

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 14 de julio de 2019