Fidel Moreno nombra como director de Recaudación a Erick Canales, hombre de su confianza a Recaudación

Justo cuando la captación de impuestos ha caído de forma estrepitosa en la Alcaldía de Managua, las máximas autoridades decidieron remover del cargo de director de Recaudación a Eduardo Gaitán Rivera y como su reemplazo nombraron a Erick Canales, hombre cercano al secretario general de la comuna, Fidel Moreno.

En su tiempo como recaudador de impuestos, Gaitán mostró profesionalismo y se mantuvo al margen de la política de que toda información la brindara Moreno, o si brindaba una entrevista que fuera con su aprobación.

En los últimos años se limitó a hablar abiertamente con los medios de comunicación cuando se anunciaba la venta de los sticker de rodamiento.

Para el concejal de Managua y miembro del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Sellin Figueroa, el cambio director en Recaudación no resuelve el problema de la baja tributación porque la razón es la crisis económica que atraviesa el país y que ha provocado el cierre de negocios, que representa uno de los principales tributos.

“Considero que retirar al director (Gaitán) no sea una solución, porque no es responsabilidad de él la disminución en la recaudación; tampoco poniendo a otro va a solucionar el problema de la baja captación de los fondos. Pongan a quien pongan definitivamente va a seguir teniendo afectaciones porque este es un problema política y mientras no se resuelva el clima de negocio que se necesita no se conseguirá. Y la solución política pasa por adelanto de elecciones”, aseguró Figueroa.

Como efecto dominó, la crisis sociopolítica afectó la economía del país y por tanto las finanzas de la comuna capitalina al disminuir las proyecciones en su presupuesto general. Para este 2019 se fijó un presupuesto general de 4,707 millones de córdobas y según Figueroa todo apunta a que se deberá aprobar una modificación para recortar recursos porque en el primer trimestre de este año disminuyeron los ingresos en un 27 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2018.

Movida de una ficha de confianza

Canales fue delegado de la Alcaldía de Managua en el Distrito Uno y luego el Tres, posteriormente pasó a Catastro y con frecuencia acompaña al secretario general de la Alcaldía en las visitas e inauguraciones de proyectos, así como cuando hay emergencias en la ciudad por las inundaciones o incendios en el mercado Oriental.

Moreno, quien en la práctica dirige la municipalidad, ha puesto a gente de su confianza al frente de las direcciones, como Jason Toruño en Infraestructura y Rodolfo Villachica en Proyectos.

Fidel Moreno tras su sanción

Moreno es el secretario general de la Alcaldía de Managua y en quien radica el mando en la institución, por encima de la alcaldesa Reyna Rueda.

Antes de ser sancionado por Estados Unidos con la Ley Global Magnitsky, en julio de 2018, Moreno ostentaba el poder general de la administración de la comuna.