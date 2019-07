Julio Sánchez lamenta que Duarte no podrá ser parte de la Selección

Hay muchas cosas que se pueden criticar al mánager de la Selección Nacional, Julio Sánchez, pero su sinceridad y honestidad para hablar con el periodismo no está en discusión. El estratega se adelantó porque sentía que no podía mentir y estar en silencio: Víctor Duarte está más fuera que adentro, pero curiosamente las declaraciones las dice entre lamentos y, con una cara de decepción, tratando de quebrar el destino y girar la situación con un chasquido de dedos.

Lea además: Lluvia impide el último juego de la serie amistosa entre Cuba y Nicaragua

“Nemesio Porras tratará de mover cielo y tierra para que esté en la Selección Nacional, pero hay una realidad y él está fuera. No me corresponde pero lo diré, quisiera a 24 Víctor Duarte en mi equipo que jueguen con esa bravura y consistencia porque me demostró esas cosas. Teníamos que mandar una lista larga de 65 para los Juegos Panamericanos, cuando nos reunimos escogimos a Luis Montealto y Víctor Duarte, después nos pidieron a los 15 días que eran 34, entonces teníamos noticias que Duarte iba a Estados Unidos. Cómo se iba no se colocó en la lista. Hace ocho días teníamos que pasar la lista de 24 jugadores y nosotros la pasamos, pero existía el detalle que en el congresillo técnico podes cambiar dentro de los 34 y es ahí la importancia de la preselección, podremos hacer modificaciones pensando en eso, pero el muchacho Duarte no está. Me comuniqué con Nemesio él esta viendo los mecanismo”, confirmó Sánchez.

“Hizo lo necesario”

Sánchez asegura que Duarte sería el primer bate ideal que busca en una selección y no tiene nada que reprocharle, sino más bien que aplaudirle y responde sin titubeos que hizo lo necesario para quedar. “Si de mi dependiera yo lo tomaría en mi equipo. Precisamente es un descubrimiento porque Rivas nunca lo ha llamado a la Liga Profesional, si se hubiera mostrado en la profesional no hay discusión, ahora Rivas está interesado, su consistencia es evidente. Tiene todas las herramientas, me dijo Nemesio que hablara que para futuras selecciones cuente con nosotros fuertemente. Cairo Murillo habló con él y le explicó todo lo que les estoy comunicando”, explicó.