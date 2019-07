Familiares denuncian negligencia médica en la muerte de una bebé por dengue en Carazo

La bebé Gladys Massiel Portillo Parrales, de siete meses de edad, falleció este lunes a consecuencia de dengue hemorrágico en el Hospital San José de Diriamba. La menor presentó síntomas de temperatura y tos, y fue llevada por sus padres al hospital.

“La enfermera no me la mandó a chequear y solo me le mandaron a poner acetaminofén y pañitos, después solo me le ponían antibióticos, pero nunca me le hicieron los exámenes generales”, dijo Magdiel Antonio Portillo Bermúdez, padre de la bebé. La bebé fue sepultada este martes.

Puede interesarle: Alarmante aumento de casos de dengue en Nicaragua

La pequeña al no presentar mejoría, este lunes fue transferida al Hospital Regional Santiago de Jinotepe, donde falleció producto de la enfermedad del dengue hemorrágico que le ocasionó insuficiencia respiratoria, neumonía, shock hipotensivo y séptico. “Allá los médicos dijeron que si a la niña me la hubiesen visto desde antes, ella no hubiese muerto”, dijo Portillo.

Portillo cree que en el caso de su hija, hubo negligencia médica y solicita al Sistema Local de Atención Integral en Salud (Silais) y al Ministerio de Salud (Minsa), que se haga una exhaustiva investigación. Las autoridades del hospital Hospital San José de Diriamba no brindaron respuestas a las consultas de este diario sobre este incidente.

“Los médicos no atendieron a mi hija a como se debía, ellos tenían que mandarle a hacer exámenes generales y eso no ocurrió, solo decían que se trataba de una calentura normal”, alegó Portillo, quien es habitante de la comunidad de Buena Vista del Sur en Diriamba.

Lea también: Muere una niña por dengue hemorrágico en Diriamba, Carazo

Hasta este martes brigadas del Silais se hicieron presentes a fumigar en la zona donde falleció la criatura. Gema María Parrales Mendoza, mamá de la bebé no brindó declaraciones a LA PRENSA por la conmoción del caso.

Pretender demandar

Jennifer Carolina Portillo, abogada y tía de la niña, no duda en demandar judicialmente a los médicos que atendieron a su sobrina. “Nosotros vamos a proceder por la vía legal… estamos tratando de hablar con los padres de familia para que este caso no se vuelva a repetir… hubo negligencia médica, Silais Carazo tiene que responder por eso y los médicos tratantes”, sostuvo la abogada.

Lea además: Cuatro personas mueren por dengue en Nicaragua y se reporta aumento de casos

Explicó que en la familia, hace trece años en el Hospital San José se les murió otra niña que fue diagnosticada con neumonía y diarrea. El 25 de junio en la comarca San Antonio de Arriba, también en Diriamba, falleció de dengue hemorrágico la niña Ilía Berenice Portobanco Rosales, de 5 años. En el departamento se maneja que hay alerta roja sobre dicha enfermedad.