Julio Sánchez no considera prematuro decir: “Vamos por medallas a los Juegos Panamericanos”

Doce años han pasado de la última medalla de la Selección Nacional de Beisbol en Juegos Panamericanos (Brasil 2007), la cual fue bronce. Una medalla que no tuvo tanto brillo por lo accidentado del torneo y que terminó siendo compartida por las intensas lluvias. Ahora, el mánager Julio Sánchez no considera prematuro ni palabras vacías decir: “Vamos por medallas”.

“Los jóvenes como Alegría, Valle, Britton y Jilton han ido madurando y son diferentes. No le tienen miedo a ningún equipo. Estas dos victorias además de orgullo, nos motivan para llegar a Perú, somos optimistas pero con lógica, pero se puede conseguir medallas”, señaló el estratega.

Britton y Calderón explican su gran momento

De los mejores jugadores vistos en la serie destacan Dwight Britton y Jilton Calderón. El costeño mencionó que las razones de su buen rendimiento se debieron a la excelente condición física. “Gracias a Dios me recuperé de las lesiones. También ayuda la competencia sana. Hay un ambiente alegre y salimos a hacer lo que nos encomendaron”.

Te puede interesar: Julio Sánchez lamenta que Víctor Duarte no podrá ser parte de la Selección en Lima

Por su parte, Calderón es uno de esos casos de estudio. Se hizo notar en la Liga Profesional, Serie del Caribe y contra Cuba, pero en el Campeonato de Primera División todavía no despega con Carazo. “Me han dicho que tal vez es una fatiga, algo así como cansancio. Venía de jugar una Liga Profesional, luego la Serie del Caribe y no descansé el tiempo suficiente. Este es un trabajo en que se necesita descansar y creo que eso me afectó, nunca bajé la cabeza. Mi familia y compañeros me han ayudado”, indicó Calderón.