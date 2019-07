Caricaturista Pedro Molina gana Premio Maria Moors Cabot 2019

El caricaturista nicaragüense Pedro Xavier Molina fue galardonado con el Premio Maria Moors Cabot 2019, que entrega la Universidad de Columbia, que premia la excelencia y la cobertura periodística en América.

“Con humor ingenioso y extraordinario talento artístico, (Molina) es un auténtico ejemplo de hablar la verdad al poder”, señala la Universidad de Columbia en su sitio web.

“Figuras públicas en Nicaragua y en el extranjero han sentido el mordisco de sus dibujos animados, que se publican en los medios de comunicación de todo el mundo”, agraga.

Molina trabaja para los medios de comunicación Confidecial y Esta Semana, ambos asaltados, despojados de su persoalidad jurídica y sus bienes confiscados por el régimen dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua.

“Molina utiliza su pluma y su ingenio para apuntar no solo al gobierno represivo del presidente Daniel Ortega, sino también a los abusos contra los derechos humanos en toda América y Estados Unidos”, señala la universidad.

Además de Molina también fueron premiados los periodistas Angela Kocherga , del Albuquerque Journal, de Estados Unidos; Boris Muñoz, del New York Times en Español y Marcela Turati, presidenta independiente mexicana.

Los periodistas ganadores recibirán una medalla de oro y un honorario de cinco mil dólares además de un certificado. La entrega del premio será el próximo 16 de octubre en el campus de Morningside Heights de la Universidad, en Nueva York.

Congratulations to @pxmolina, a cartoonist from #Nicaragua who has been awarded a gold medal. His witty cartoons serve as a visual bridge not just for Latin America and the United States, but for the rest of the world. https://t.co/8oCLca63v8 #Cabot2019 pic.twitter.com/On3GNJw2VW

— Columbia University (@Columbia) 17 de julio de 2019