Juez declara culpable a empresario Ariel Terán

El empresario de la ciudad de León, Ariel Terán, fue encontrado culpable este martes por Mercedes Aguilar, juez de Posoltega, quien el próximo lunes le estará leyendo sentencia condenatoria por desvío y aprovechamiento de agua.

El empresario fue acusado por la Procuraduría General de la República (PGR), como representante legal del Estado.

Terán fue candidato a alcalde por la oposición unida en el 2008, en la ciudad de León, y lo despojaron de la comuna a través del fraude electoral del orteguismo.

Puede interesarle: Alianza Cívica cuestiona al poder judicial: “Jueces son cómplices con el régimen orteguista”

De acuerdo con Jessenia Aguirre, representante legal de Terán, el Estado le quiere atribuir al empresario una responsabilidad social que le compete al Estado; sin embargo, sostiene que Terán durante años ha contribuido con la comunidad Los Ranchos, no solamente con abastecerlos de agua, sino generándoles empleo.

Según la defensa del empresario, en la finca La Concepción, ubicada en las faldas del cerro Casitas, Chinandega, y propiedad de Terán, sus antepasados instalaron una tubería de agua que ha beneficiado a los pobladores de comunidades aledañas a la propiedad donde se cultiva café.

La abogada de Terán agregó que la PGR usó como afectados a familias de la comunidad Los Ranchos, pretendiendo calificar de doloso y mal intencionado al empresario, lo cual es rechazado por la defensa del empresario, quien asegura que esa familia desde hace más de cuarenta años beneficia a los comunitarios con el servicio de agua.

Lea además: Juez orteguista gira orden de captura contra José María Fuentes, preso político excarcelado de Ometepe

“Ellos alegan (los comunitarios) que mi representado no les quiere abastecer de agua y el procurador insiste, como medio de prueba, en que no tenemos ninguna concesión para el aprovechamiento de esa agua, obviando que las concesiones se le otorgan únicamente a los propietarios donde se encuentra el manantial de agua y mi cliente jamás va a tener una concesión porque el manantial no se encuentra en su propiedad y en todo caso, la concesión se le debe dar a todos los que aprovechan esta agua”, expresó la abogada de Terán.

Aguirre aseguró que los pobladores demandan agua las 24 horas, lo cual es imposible por la escasez de agua del manantial.

“Ellos alegan que no tienen agua permanente y mi cliente les ofreció tubería y un tanque de dos mil quinientos litros de agua para que ellos puedan almacenar agua, pero ellos dicen que no quieren el tanque y que quieren el agua y la

“Procuraduría dice que es mi cliente quien no les permite el agua las 24 horas”, señala la defensa de Terán, quien se encuentra detenido en Posoltega.

Lea también: Juez orteguista gira orden de captura contra José María Fuentes, preso político excarcelado de Ometepe

La abogada también aseguró que Terán nunca ha pretendido “ser el dueño del agua”, como lo planteó el procurador departamental; no obstante, recordó que desde 1895 los abuelos y padres de Terán instalaron las tuberías y desde entonces benefician a los comunitarios.

La defensa de Terán explicó que apelarán una vez conocida la sentencia. “Vamos a buscar justicia por el señor Terán”, indicó.