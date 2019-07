Un central sustituye a Ariagner Smith en la Olímpica para intentar remontar

Juan Luis Pérez completó la lista de 20 jugadores de la Selección Olímpica, que viajó en bus a Honduras este jueves por la mañana para buscar una complicada remontada —cayó 0-2— en la eliminatoria. El central del San Carlos tico repondrá al delantero Ariagner Smith, quien dejó la concentración para formalizar su fichaje con el FC Lokomotiv de Uzbekistán.

El seleccionador Henry Duarte no dio explicaciones por las cuales escogió a un jugador de perfil defensivo y no aun delantero pensando en equilibrar la ausencia de Smith. Sin embargo la integración de Juan Luis podría ser porque algunos de los zagueros titulares salieron golpeados y si no se recuperan a tiempo tener otras opciones.

Los otros integrantes de la Sub-23 son los mismos que estuvieron en el primer duelo. Los porteros Denillson Gutiérrez, Denvern Fox y Deymarck Hansack. Los defensores Jasson Ingram, Marvin Fletes, Marcos García, Camphers Pérez, Pablo Rodríguez, Oscar Acevedo, Wilder Wilson y Mario Dávila.

Jonathan Moncada, Junior Arteaga, Luis Peralta, Agenor Báez, Abner Acuña y Alexander Caldera son los volantes. Mientras los atacantes son Dennis Berger y Jeffrey Chávez.

“No fueron mejores”

Luis Peralta resultó ser el jugador más atrevido en ataque de la Azul y Blanco. El jugador señaló que el plantel cometió muchos errores y que por eso sacaron un mal resultado. “Hicimos un buen partido, ellos eran más fuertes, pero con posesión y tocando el balón nosotros fuimos mejores. Pudieron meter dos goles con errores, no fueron por jugadas que hicieron, no fueron mejores que nosotros. Las oportunidades eran más claras de nosotros”, indicó al colega Levi Luna.

“El partido fue de ida y vuelta, tuvimos opciones, manejamos parte del partido, tuvimos intensidad, pero desgraciadamente el rival es más físico, más corpulento, nos sacaron ventaja, sabían que tenían que buscar el cuerpo, cortar avances. Desde el punto de vista futbolístico salgo muy satisfecho”, aseguró el seleccionador.

Duarte señaló quedar satisfecho con el juego porque se cumplieron los objetivos trazados. “Particularmente vi cosas que esperaba en un futuro cercano. Quería ver jugadores, le dije a ellos claramente que el objetivo era intentar pasar la eliminatoria y ver futbolista que pudieran continuar los procesos con la Selección mayor y sé con cuales jugadores puedo contar”.

El técnico costarricense anunció que podría presentar variantes en la alineación porque algunos jugadores salieron golpeados y lo complicado del viaje. “Vamos hacer modificaciones porque la situación lo a merita”.