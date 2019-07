¡De mucho cuidado! República Dominicana presenta un equipo con nueve ex Grandes Ligas para Lima 2019

Una frase contundente de un periodista dominicano cubriendo el Juego de las Estrellas fue: “En República Dominicana no le interesa a nadie los Juegos Panamericanos, así que no esperen una gran selección”. No obstante, un país con tantas firmas y tantos peloteros que han pasado por Grandes Ligas que su sala de jugadores descartados para torneos como el Clásico Mundial de Beisbol son de cuidado. La federación presentó la lista de 24 peloteros rumbo a Lima y cuenta con nueve jugadores que pisaron en algún momento la Gran Carpa y serán rivales de Nicaragua.

Te puede interesar: Julio Sánchez no considera prematuro decir: “Vamos por medallas a los Juegos Panamericanos”

Y realmente la historia refleja que Dominicana no se preocupa por estos torneos. Tan así que solo han conseguido dos medallas: Oro en 1955 y plata en 1977. Para Lima los tres nombres más pesados son Ronny Paulino (38 años), quien militó como receptor durante ocho años en MLB jugando para los Piratas, luego Florida, Mets y su último año jugó con Baltimore en 2012. En total Paulino conectó 508 imparables, 33 jonrones y empujó 2016 carreras. Su mejor año fue en 2006, cuando bateó .310 de promedio en 442 turnos al bate y 129 juegos participados.

El cubano nacionalizado dominicano Raúl Valdés es el otro nombre pesado a sus 41 años. Jugó siete años en Grandes Ligas, ganando siete juegos y perdiendo la misma cantidad, además ponchó a 147 bateadores en 140.1 entradas. Su mejor temporada fue en 2012 con Filadelfia, lanzó para 2.90 en 31 innings actuando como relevista. Jhan Mariñez, lanzador de 30 años, es el último jugador a seguir de la lista de ex big leaguers de este país. Jugó cinco años en MLB, lanzó 134 innings, ponchó a 102 bateadores, pero tuvo un mal balance de 1-5. Su mejor actuación fue en la temporada de 2016, militando con Toronto, Tampa y los Cerveceros. Tuvo una efectividad de 3.18 en 62.1 entradas.

Completan la lista de ex grandes ligas: Ángel Castro (Atléticos), Pedro Viola (Baltimore), Alberto Rosario (San Luis), Audry Pérez (San Luis), Rafael Ynoa (Colorado) y Willy García (Medias Blancas).

Lea además: Julio Sánchez lamenta que Víctor Duarte no podrá ser parte de la Selección en Lima

Ojo con Puerto Rico

El conjunto boricua también presentó su lista final y en ella aparecen cuatro ex big leaguers.

El más destacado de todos es el veterano Fernando Cabrera (37 años), con ocho años en la Gran Carpa. También estará el lanzador Giovanni Soto (Cleveland), el campo corto Osvaldo Martínez (Florida) y el jardinero Jorge Padilla (Washington).