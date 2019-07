Posición anti pacto de Alianza Cívica alejó al régimen orteguista de las negociaciones, asegura José Pallais Arana

A juicio del opositor y constitucionalista, José Pallais Arana, el régimen de Daniel Ortega, no volverá a sentarse a dialogar con los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, por la coherencia que éstos han demandado en la mesa, demandando justicia y democracia para Nicaragua.

“Los mismos voceros del régimen han dicho que el gobierno se resiste a volver a la mesa de negociaciones con la Alianza Cívica. Y la razón de esa resistencia es que nosotros como Alianza Cívica hemos sido coherentes en nuestra posición y con nuestra agenda que demanda justicia y democracia para Nicaragua, la cual es demanda nacional y nosotros la asumimos con firmeza”, expresó Pallais.

De acuerdo a Pallais, uno de los negociadores en la mesa de diálogo, Ortega está acostumbrado a los pactos e imponerse en las negociaciones.

“Lo que pasa que el régimen se siente más cómodo, como lo dicen sus voceros, se siente más cómodo con sus antiguos interlocutores, los partidos políticos zancudos; ya que están acostumbrados a una negociación de intercambio, de favores, de concertar pactos en vez de arreglos que solucionen la problemática del país y la Alianza Cívica demostró que ha tenido una posición coherente, firme y de no sumisión y que no está dispuesta a continuar con la cultura del pacto. Por esa razón Ortega no quiere negociaciones con la Alianza Cívica”, aseguró el político opositor.

Lea Además: Alianza Cívica se retira de la mesa de negociaciones con el régimen de Daniel Ortega y llama a paro nacional

“Dame que te doy y te somete”; la cultura de Ortega

Pallais asegura que Ortega siempre ha aplicado la cultura del pacto con “el dame que te doy y te somete”, a lo cuál el negociador señala “la Alianza Cívica no comparte esa cultura del dame que te doy”.

“Nuestra misión en la mesa de negociaciones, en principio, es buscar una solución a la problemática de crisis socio política de Nicaragua y planteamos una agenda en la mesa, en la que la prioridad es justicia y democracia, dos demandas a las cuales el régimen de Ortega le teme”, apuntó Pallais.

La Alianza Cívica se retiró de la mesa de negociaciones desde finales de mayo ante la falta de cumplimiento del régimen en la agenda que ya se había consensuado mediante una hoja de ruta que consistía en abordar los temas de justicia y democracia.

“Y en este quiero ser claro. El gobierno orteguista quiere romper con lo que considera una trampa que ellos mismos ayudaron a construir; y es la trampa del consenso con lo que nos liga la hoja de ruta en la negociación, entonces, al régimen, ya no le parece ni la hoja de ruta, ni mucho menos el consenso y menos en lo que respecta al tema de la reforma electoral. El consenso obliga a que las partes estén de acuerdo, entonces es un candado que tiene la oposición nicaragüense para detener y no dar el consenso sobre aquello que no apunte sobre la verdadera democratización y ese candado quiere romperlo el régimen, para salirse de la mesa, ya que quieren imponer y no negociar, para seguir negando unas verdaderas elecciones al pueblo”, aseguró Pallais.

Puede Interesarle: Alianza Cívica recuerda al régimen que acuerdos hablan de liberaciones a presos políticos y no de excarcelaciones