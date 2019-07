Ordenan medidas cautelares para empresario leonés Ariel Terán - La Prensa

El empresario Ariel Terán se encuentra bajo medidas cautelares desde la tarde del pasado jueves 18 de julio y esperará fuera de prisión la sentencia de Mercedes Aguilar, juez de Posoltega. El reciente martes el empresario leonés fue encontrado culpable de “desvío y aprovechamiento de agua” y la sentencia será leída al mediodía de este jueves 25 de julio.

Debido a que el delito que se le imputa no es grave, Terán podía ser objeto de medidas cautelares, explicó su abogada defensora Jessenia Aguilar. “La pena no llega ni siquiera a cinco años y la Corte ha tirado circulares de que cuando sean menos de cinco años (de posible condena), no se tengan antecedentes penales, no sean personas de arraigo y no sean personas peligrosas para la sociedad”, los ciudadanos pueden enfrentar el proceso bajo un cambio de medidas.

El empresario – candidato a alcalde por la oposición unida en el 2008, en la ciudad de León, y despojado de la comuna a través del fraude electoral – fue acusado por la Procuraduría General de la República (PGR), como representante legal del Estado. Se trata de un conflicto por la distribución del agua en comunidades asentadas en las faldas del volcán Casita, en Chinandega.

Según Aguilar, en la finca cafetalera La Concepción, propiedad de Terán, los antepasados del empresario instalaron una tubería de agua que ha beneficiado a los pobladores de comunidades aledañas. Sin embargo, la PGR presentó como afectados a los habitantes de la comunidad Los Ranchos, quienes exigen recibir el líquido las 24 horas del día.

“Ellos alegan (los comunitarios) que mi representado no les quiere abastecer de agua y el procurador insiste, como medio de prueba, en que no tenemos ninguna concesión para el aprovechamiento de esa agua, obviando que las concesiones se le otorgan únicamente a los propietarios donde se encuentra el manantial de agua y mi cliente jamás va a tener una concesión porque el manantial no se encuentra en su propiedad y en todo caso, la concesión se le debe dar a todos los que aprovechan esta agua”, expresó la abogada de Terán tras conocerse el fallo.

El empresario ofreció a los habitantes de Los Ranchos tubería y un tanque de dos mil quinientos litros para que puedan almacenar agua, un recurso escaso en esa zona de Chinandega. El propio Terán utiliza tanques y piletas para guardar agua en las horas en que es posible recibirla por tubería. Sin embargo, dijo Aguirre, los pobladores han rechazado la oferta.

A pesar del fallo, aseguró la abogada, “estamos anuentes a colaborar con la comunidad de Los Ranchos, seguimos ofreciendo el tanque y la tubería” para hacerles llegar el agua.

Para Aguirre, el Estado le quiere atribuir al empresario una responsabilidad social que le compete al propio Estado. Sin embargo, señaló, durante años Terán ha contribuido con la comunidad Los Ranchos, no solamente con abastecerla de agua, sino generando empleos.

Detención

Circula en las redes sociales una fotografía tomada en el momento en que Ariel Terán es detenido y subido a una patrulla de la Policía y se ha rumorado que el empresario fue extraído de su casa. No fue así, afirmó su abogada.

En realidad la foto fue captada el pasado martes, después de que la juez dictó el fallo de culpabilidad.

“No lo sacaron de su casa. Salíamos del Juzgado con el fallo que la juez dictó y ella consideró dejarlo en ese momento detenido”, sostuvo Aguirre. “Sus razones por las que lo hizo yo totalmente las desconozco y no puedo opinar por otra persona”.

Mientras estuvo en prisión, aseguró la abogada, al empresario le fueron respetados todos los beneficios a los que un ciudadano tiene derecho.