Policía Orteguista traslada el carro de la abogada Yonarqui Martínez hacia el Depósito Vehicular

La Policía Orteguista (PO) trasladó la tarde de este sábado el vehículo de la abogada Yonarqui Martínez, defensora de presos políticos, hacia el Depósito Vehicular. Ella iba dentro del carro mientras este era trasladado, ya que la Policía le impidió bajarse.

“Yo venía conduciendo y dos oficiales de tránsito me hicieron parada, yo me estacioné, me pidieron los documentos y después ellos (policías) llamaron a otras personas y, cuando miré, ya estaba la grúa”, manifestó la defensora de presos políticos. “No dejaron que me bajara”, agregó.

La detención ocurrió en las cercanías del Centro Comercial Managua.

Lea además: Archivan caso contra abogada Yonarqui Martínez, la defensora de los autoconvocados en Nicaragua

Según la abogada Martínez, los agentes de la PO no le explicaron el motivo de la detención de su vehículo, por lo que considera que esta fue una acción dirigida hacia ella por defender a los presos políticos.

“Yo les pedí que me dieran explicaciones, igual les dije que me dejaran sacar mis cosas y que se llevaran el vehículo y cuando miré ya estaba encima de la grúa. El oficial solo me dijo que iba trasladada, no me dio más explicaciones”, señaló la abogada.

Le puede interesar: Yonarqui Martínez, abogada de presos políticos: “Con mucho orgullo estaría en la cárcel por defenderlos a ellos”

“Espero que no sea una acción más de represalia por el trabajo, pero igual yo voy a seguir trabajando”, agregó la abogada, quien además manifestó que iniciará un proceso para sacar su vehículo del Depósito ya que no ha recibido respuesta de las autoridades.

La abogada explicó que pese a que ella no contrató ningún servicio de traslado, tendrá que pagar al menos 700 córdobas a la grúa que llevó su vehículo hacia el Depósito.

Lea también: Régimen de Daniel Ortega acusa a Yonarqui Martínez, abogada de los presos políticos