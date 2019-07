Autoconvocado denuncia torturas en Estelí: “Me obligaron a desnudarme y me golpearon con la culata de un fusil AK”

El autoconvocado Santos Isaac Casco Castellón, de 39 años, denunció las humillantes torturas a las que fue sometido en el cuartel departamental de la Policía Orteguista (PO) de la ciudad de Estelí, después de haber sido secuestrado el pasado 16 de julio en el municipio de Condega.

Casco explicó que el día de su detención iba acompañado de su esposa a bordo de su moto. “A mí me detuvieron agentes de la Policía por orientaciones de un paramilitar de civil que les ordenó que me capturaran”, dijo.

Según el autoconvocado, en horas de la noche de ese mismo día fue llevado al cuartel de la PO en Estelí y asegura que “me obligaron a desnudarme y me golpearon con la culata de un fusil AK, después me introdujeron a una celda de reos peligrosos porque esperaban que estos me golpearan o abusaran de mí, pero los presos se portaron bien al saber que había sido secuestrado por estar en contra del gobierno”, aseguró.

Casco además manifestó que a eso de las 09:30 de la noche de ese mismo día, los policías lo sacaron de la celda y lo llevaron totalmente desnudo a un patio en el que lo colgaron de los brazos en un lugar sucio y lleno de zancudos hasta las 3:00 de la madrugada. “Ese acto de tortura lo repitieron al segundo día”, expuso.

Reos comunes lo apoyaron

“Hermano, si a usted lo trajeron por ser azul y blanco no se preocupe porque aquí va a contar con nuestro apoyo”, fueron las palabras que recibió, según Casco, por parte de los privados de libertad. “Me regalaron una biblia, y como soy cristiano (evangélico) tuve la oportunidad de predicarles la palabra de Dios dentro de la celda. A ellos les agradezco cómo se portaron conmigo”, explicó.

Casco dijo que no se arrepiente de haberse manifestado y protestado públicamente en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque “siempre estaré en esta lucha para que haya cambio de gobierno y volvamos a la paz que tanto anhelamos tener los nicaragüense cansados de tanto abusos, corrupción e injusticia”.

En el poblado del municipio de Condega, la jefatura de la PO mantiene fuertes lazos y buenas coordinaciones con grupos paramilitares para la persecución y secuestro de manifestantes opositores al régimen de Ortega Murillo.

