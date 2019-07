Estados Unidos denuncia agresión de un avión venezolano sobre el Mar Caribe

Un caza venezolano se acercó “agresivamente” a un avión de inteligencia de Estados Unidos sobre el Mar Caribe, dijeron este domingo funcionarios de Defensa estadounidense, que calificaron la maniobra de “poco profesional”.

El Comando Sur (SOUTHCOM) dijo que el avión de combate venezolano, un SU-30 “Flanker” de fabricación rusa, despegó el viernes de una pista ubicada unos 320 kilómetros al este de Caracas, para seguir a un EP-3 estadounidense a “una distancia poco segura… poniendo en peligro a la tripulación y a la aeronave”.

“El SU-30 se acercó de manera poco profesional al avión EP-3, que volaba en una misión en el espacio aéreo internacional… Estados Unidos realiza rutinariamente en la región misiones de detección y monitoreo reconocidas y aprobadas multinacionalmente para garantizar la seguridad y bienestar de nuestros ciudadanos y los de nuestros socios”, agregó.

Lea además: Estados Unidos sanciona a cuatro militares de contrainteligencia de Venezuela

SOUTHCOM dijo asimismo en un tuit que la actitud venezolana demostraba el “irresponsable apoyo militar” de Rusia al “régimen ilegítimo” del presidente Nicolás Maduro.

1 of 2 JUST RELEASED #Venezuela SU-30 Flanker “aggressively shadowed” a U.S. EP-3 aircraft at an unsafe distance July 19, jeopardizing the crew & aircraft. The EP-3 was performing a multi-nationally recognized & approved mission in international airspace over #CaribbeanSea. pic.twitter.com/edjmPqXbmP

— U.S. Southern Command (@Southcom) 21 de julio de 2019