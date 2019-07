El mejor jugador de las Grandes Ligas (Mike Trout) habla sobre JC Ramírez: “Espero que regrese pronto”

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Mike Trout es el jugador más buscado por la prensa y, probablemente, por todos los fanáticos. Es la imagen del beisbol y ha conseguido un estatus de ídolo para los fanáticos de Anaheim, por sus números. En cualquier trivia o predicción, siempre es el favorito para ser el Jugador Más Valioso. Acaba de terminar de responder sobre su line up de todos los tiempos, en donde colocó a Barry Bonds, Mickey Mantle, entre otros, y también brindó unas palabras en referencia al nicaragüense JC Ramírez.

En medio del círculo de periodistas, Trout está cómodo en un paredón recibiendo preguntas por todos lados. Se toma su tiempo para responderlas. Este mes ha sido duro para él y todo el equipo de Anaheim por la muerte del lanzador Tyler Skaggs, quien apareció sin vida el 1 de julio en su habitación del hotel, mientras estaban en gira. Bien se podría decir que Trout es un pelotero que vive en su mundo de élite, tratando de ser el mejor sin ver hacia los lados, pues no. El fenómeno del beisbol conoce a sus compañeros y hasta los que no han sido tan estables como JC Ramírez. “Espero que regrese pronto a jugar con nosotros, estoy feliz porque ya se está recuperando”, indicó.

Y aunque no es el tema central de la mayoría de periodistas, los cuales quieren saber de la clave de su rendimiento de la primera parte y el escándalo que se desató por las pelotas tras las declaraciones de Justin Verlander, Trout sigue hablando de JC. “Él está trabajando duro para regresar después de la operación Tommy John. Lo esperamos de vuelta porque es un gran compañero de equipo y buen lanzador. No lo he visto en las últimas semanas porque se estuvo rehabilitando en Arizona. Creo que sí podría establecerse en el equipo, pero después de una operación como esa, lo principal es cuidarse para estar saludable, como dije antes, espero verlo pronto, definitivamente”, concluyó.

Sus números

A pesar de haber estado fuera unos días por una ligera lesión, Trout tiene números para pelear una triple corona. Batea .300 con 31 jonrones y 78 carreras impulsadas, siendo el principal motor ofensivo de los Angelinos.

Sobre Ramírez

JC Ramírez todavía sigue a la espera que el mánager Brad Ausmus lo llame al equipo grande. El problema de Ramírez ha sido su falta de consistencia en Ligas Menores después de la operación.

JC no ha recuperado su velocidad en su totalidad. La recta, usual de 95 millas, alcanza ahora las 89 y 90 millas. Se supone que volvería a finales de este mes o inicio de agosto a MLB.